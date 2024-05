Primeiro navio movido a hidrogénio dos EUA está oficialmente pronto

O Sea Change, um catamarã movido a hidrogénio, acaba de obter autorização da Guarda Costeira para operar comercialmente na Bay Area.

O primeiro navio movido a hidrogénio

O promotor de embarcações marítimas SWITCH Maritime recebeu recentemente a aprovação da Guarda Costeira dos EUA para operar o seu principal ferry a hidrogénio, o Sea Change, como um serviço público de ferry.

Estamos imensamente gratos pelo apoio da Guarda Costeira dos EUA e de todos os nossos parceiros ao longo do caminho até à conclusão. Esta não é a linha de chegada, mas apenas um ponto de partida a partir do qual podemos construir muitos mais.

Afirmou Pace Ralli, Diretor Executivo da SWITCH.

O Sea Change está equipado com células de combustível de hidrogénio que alimentam os seus motores totalmente elétricos. Estas células permitem que a embarcação viaje até 300 milhas náuticas (555 km) a velocidades de até 27 km/h e não requerem infraestrutura de carregamento em terra.

Sea Change - capacidade para 75 passageiros

Construído e lançado no estaleiro da All American Marine em Bellingham, Washington, o Sea Change é um catamarã para 75 passageiros com um sistema integrado de energia a hidrogénio da Zero Emission Industries que possui 360 kW de células de combustível da Cummins e 600 kW de propulsão por motor elétrico da BAE Systems.

Após um evento de lançamento formal em junho, o Sea Change será operado num serviço piloto de seis meses pela Autoridade de Transporte de Emergência Aquática da Área da Baía de São Francisco. É financiado por um patrocínio público-privado que inclui os Golden State Warriors e um subsídio de 3 milhões de dólares do California Air Resources Board.

A SWITCH Maritime colocará o ferry a hidrogénio numa rota mais permanente quando o piloto terminar. A empresa está também a desenvolver novos projetos de ferries maiores e mais rápidos para a Baía de São Francisco e outros grandes mercados de ferries dos EUA e internacionais.

