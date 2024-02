Mercado automóvel cresce 7,9%! O que compram os portugueses?

Comprar um carro nos dias de hoje não é fácil! Não pelo facto de oferta no mercado automóvel, pois nessa variável o que não faltam são opções. Os portugueses questionam se ainda vale a pena comprar veículos a combustão, elétricos ou híbridos. Este mês o mercado automóvel cresceu 7,9%.

Mercado automóvel: 18.826 veículos matriculados em janeiro de 2024

Em janeiro de 2024, o mercado automóvel registou um crescimento de 7,9% face ao mês homólogo do ano anterior, tendo sido matriculados 18.826 veículos automóveis.

Os dados são do ACP que revela que no mês de janeiro de 2024 foram matriculados em Portugal 15.737 automóveis ligeiros de passageiros novos, ou seja, mais 7,5 por cento que no mesmo mês do ano anterior. Em comparação com janeiro de 2019 o mercado registou um ligeiro decréscimo de 0,3 por cento.

No caso dos veículos ligeiros de passageiros movidos a energias alternativas os dados são apresentados no gráfico seguinte:

Em janeiro de 2024, 52,9 por cento dos veículos ligeiros de passageiros matriculados novos eram movidos a outros tipos de energia, nomeadamente elétricos e híbridos.

Em particular, verifica-se que 15,8 por cento dos veículos ligeiros de passageiros novos eram elétricos.