Tal como muitas outras apps, também o Spotify tem algumas opções e funcionalidades escondidas. Sabia que há um jogo dentro do Spotify? Veja como pode aceder e qual o objetivo.

O Spotify tem mudado as suas apps para estas se ajustarem aos utilizadores e ao que estes precisam. Nem sempre são visíveis e utilizáveis de imediato, mas estão presentes alguns truques e podem ser usados em situações especiais e para os ajudarem.

Uma destas propostas está presente há algum tempo, na forma de um easter egg, que está escondido na app dedicada ao iOS. Este traz um jogo bem conhecido e onde muitos já gastaram muitas horas de diversão e entretenimento. Falamos do conhecido Snake.

Este jogo está escondido e pronto a ser usado por qualquer utilizador da versão iOS da app do Spotify. Tem também como a presença de uma lista de reprodução que tenha pelo menos 20 músicas presentes e prontas para serem ouvidas.

Ao escolher esta playslit, devem carregar nos 3 pontos presentes e para abrir o menu. No final da lista das opções vão encontrar a entrada "Coma esta playlist" e ao selecionar entram de imediato no jogo secreto do Spotify.

Em vez de frutas ou blocos, o utilizador terá de recolher faixas presentes na playlist enquanto escuta o conteúdo desta lista de reprodução. Ao capturar um quadro, a música que está a tocar é automaticamente substituída por outra. Também podem ser adicionadas músicas preferidas à biblioteca clicando no botão + no canto superior esquerdo.

Mesmo estando apenas na app iOS do Spotify, certamente que a versão Android e Windows devem ter presentes as suas propostas apenas a aguardar serem descobertas e usadas pelos utilizadores deste serviço de streaming de música.