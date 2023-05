Huawei Mate X3 abre o caminho para uma era de smartphones dobráveis

A Huawei anunciou também hoje o lançamento europeu do novo topo de gama dobrável Huawei Mate X3. É o primeiro smartphone dobrável do mundo ultra-leve e ultra-fino, com quatro curvas, e ecrã de grandes dimensões. Apresenta melhorias a vários níveis, nomeadamente os ecrãs interior e exterior, a dobradiça multidimensional de nova geração e o sistema de imagem.

Líder de mercado, o Huawei Mate X3 estabelece um novo padrão de leveza, espessura e fiabilidade para smartphones dobráveis, integrando os mais recentes materiais premium e tecnologias patenteadas da Huawei.

É o culminar dos esforços de investigação e desenvolvimento no que toca à experiência dos utilizadores com este tipo de dispositivos nos últimos anos. Os utilizadores poderão desfrutar da experiência imersiva proporcionada por um grande ecrã dobrável e uma aderência muito confortável, comparável à de um telemóvel com ecrã tradicional.

Materiais inovadores: ultra-leve, ultra-fino e ultra-duradouro

O peso de apenas 239g e a espessura de 11,08 mm quando dobrado e 5,3 mm quando está aberto fazem do Huawei Mate X3 o smartphone dobrável com ecrã de grandes dimensões mais fino e leve do mundo. O corpo arredondado, fácil de manusear e com quatro curvas proporciona uma aderência suave e confortável.

A redução de peso revolucionária é conseguida através do alumínio e da fibra de carbono, materiais ultra-leves exclusivos da indústria. O Huawei Mate X3 possui também o componente Type-C mais fino de sempre do mercado, com um design estrutural integrado, e conta com a classificação IPX8 de resistência à água.

Dispõe de uma dobradiça multidimensional de nova geração, feita de liga de alumínio de qualidade aeronáutica, que se destaca pela leveza e durabilidade. O eixo rotativo de via dupla em forma de asa permite um movimento preciso e sem esforço em cada dobra. Possui um Flex-Stop estável e suave, que permite abrir e fechar sem esforço. Todo o processo de desdobrar é otimizado por um sistema de cam-drive de alta precisão.

Design pioneiro: ecrã de grandes dimensões, fiável por dentro e por fora

Graças ao ecrã de grandes dimensões, a experiência visual imersiva é uma vantagem significativa face aos telemóveis de ecrã dobrável. O Huawei Mate X3 apresenta uma nova tecnologia Huawei X-TrueTM, que permite aos utilizadores desfrutarem de cores apuradas.

É composto por um ecrã exterior OLED 3D de 6,4 polegadas e por um ecrã interno OLED dobrável de 7,85 polegadas, com os ecrãs interior e exterior a suportarem uma alta resolução e uma densidade de pixéis de 426 PPI, sendo o primeiro smartphone dobrável a obter duas certificações TÜV Rheinland (Precisão de Cor e Projeção de Cor Precisa). A qualidade de imagem é suave e detalhada, reproduzindo o mundo nas suas cores verdadeiras. Está, pela primeira vez, equipado com o Intelligent Light-Sensitive Display, que proporciona uma experiência de visualização consistente em todos os ambientes, ao mesmo tempo que mantém uma visualização nítida mesmo com pouca luz.

O Huawei Mate X3 obteve as primeiras certificações suíças SGS de cinco estrelas dupla, devido ao ecrã exterior duradouro Kunlun Glass, 10 vezes mais resistente a quedas, e um ecrã interior dobrável, quatro vezes mais resistente a impactos. Este último adota uma estrutura de ecrã inovadora, na qual são utilizados os primeiros materiais fluidos não newtonianos resistentes ao impacto, proporcionando uma proteção duradoura para a utilização diária.

Disponível na versão Feather-Sand Glass preta e na versão em pele Vegan em tom verde escuro, o Huawei Mate X3 destaca-se também pelo vidro anti impressão digital Feather-Sand Glass, com uma estrutura microcristalina, suave ao toque.

Desempenho máximo: conetividade e duração da bateria otimizadas

A conetividade foi otimizada para que seja eficaz em ambientes de utilização complexos, como metro ou garagens. O design da antena aumenta a intensidade do sinal no estado desdobrado, enquanto que a sintonização inteligente de modo duplo melhora a intensidade do sinal quando o smartphone está dobrado. O dispositivo apresenta o sistema Dual-Connection Signal Enhancement, patenteado pela Huawei, para uma melhor intensidade do sinal.

O Huawei Mate X3 tem uma bateria integrada de 4800mAh. A camada de grafeno de 1800 W/m-K, altamente condutora de calor, ajuda o telemóvel a manter-se fresco, mesmo quando está ligado durante algum tempo – útil durante o carregamento e os jogos.

Capacidades de imagem completas: câmara com teleobjetiva periscópica disparo mais rápido

O Huawei MATE X3 estabelece um novo padrão em termos de imagem com a tecnologia Ultra Vision XMAGE para dar resposta às necessidades de fotografias em qualquer cenário.

Está equipado com uma câmara principal Ultra Vision de 50 MP, uma câmara ultra grande angular de 13 MP e uma câmara teleobjetiva periscópio de 12 MP, que suporta um zoom ótico de cinco vezes e um zoom digital de 50x. Desta forma, os utilizadores conseguem captar detalhes que, a olho nu à distância, passariam despercebidos. Além disso, a câmara principal e a teleobjetiva do Huawei Mate X3 dispõem de um sensor RYYB, que capta mais 40% de luz para gerar imagens vívidas, mesmo em ambientes pouco iluminados.

Conta com o novo motor de textura da XD Fusion Pro, que reproduz com precisão os detalhes dos objetos. O algoritmo de retrato realça as características faciais autênticas e até reproduz os efeitos dos produtos cosméticos. Já o algoritmo de desfocagem pontual consegue uma desfocagem de nível DSLR que suaviza o fundo de forma natural.

Os utilizadores podem explorar três estilos XMAGE: Original, Vívido e Brilhante. Os estilos Vívido e Brilhante melhoram a qualidade das suas fotografias, sendo o Vívido mais adequado para captar cenários naturais com uma grande variedade de cores. O estilo Brilhante ajuda a iluminar as imagens e a captar fotografias mais atrativas.

Interações mais eficientes para uma experiência mais eficiente, conveniente e envolvente

O Huawei Mate X3 apresenta uma disposição de ecrã duplo e uma multi-janela que suporta o modo de ecrã vertical e horizontal. Apenas com um passo, o smartphone pode identificar, de forma inteligente, se a aplicação é mais adequada para o modo de ecrã horizontal ou vertical. Permite alternar entre estes dois modos num só passo e guardar a combinação personalizada com apenas um toque.

HUAWEI MATE X3