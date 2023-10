Smartphone dobrável da OnePlus é exibido em vídeos de uma atriz indiana

Os smartphones dobráveis ainda estão a tentar conquistar mais uma parte importante do mercado, embora já se vejam com alguma frequência no dia-a-dia. Algumas marcas, como a Apple, ainda não têm nenhum modelo lançado, mas aos poucos vemos que há mais aposta neste setor. E recentemente, o dobrável OnePlus Open foi exibido em vídeos da atriz indiana Anushka Sharma.

Será este o dobrável OnePlus Open?

Recentemente surgiram algumas imagens do possível OnePlus Open, o primeiro smartphone dobrável da fabricante chinesa. Espera-se que este novo equipamento comece a ser vendido oficialmente na Índia e, nesse sentido, as novas imagens apareceram agora numa campanha feita pela empresa no país.

Em concreto, consegue-se visualizar o OnePlus Open nalguns vídeos da atriz indiana Anushka Sharma, onde ela mostra 'inadvertidamente' o smartphone dobrável aos paparazzi. Foram captados pelo menos dois vídeos onde então se consegue ter um melhor vislumbre daquilo que a marca chinesa está a preparar para o segmento dos telefones que dobram.

Nos vídeos podemos ver a atriz Anushka Sharma a segurar o smartphone de uam forma desajeitada, abre-o depois ao contrário mas não aparece nenhum conteúdo nem no ecrã exterior nem nos ecrãs interiores.

Naturalmente que todo este cenário parece ter sido combinado, como uma forma da atriz mostrar o equipamento a quem a filmava, até porque Sharma nalguns momentos parece que mostra deliberadamente o dobrável para as câmaras.

Também sabemos que é cada vez mais comum as marcas usarem determinadas celebridades para promoverem os seus equipamentos. E, para já, estes são os únicos vídeos e conteúdos onde podemos ter uma ideia de como será o OnePlus Open, onde se destaca um grande sistema de câmaras fotográficas em formato circular.

Os rumores recentes indicavam que este novo dobrável chinês iria chegar ao mercado no final do próximo mês de outubro.