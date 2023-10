Elon Musk na justiça para recuperar 713 mil dólares em rendas de aluguer

A empresa X de Elon Musk está constantemente debaixo de fogo... e se no início do ano a marca foi processada por ter rendas em atraso, agora a situação reverteu-se e é o próprio CEO que entrou na justiça para conseguir recuperar nada menos do que 713.500 dólares em rendas que estão por pagar pela empresa Atlas.

Depois que Elon Musk tomou as rédeas da rede social Twitter, que agora se designa de X, várias mudanças foram feitas na plataforma e muitas delas polémicas. Desde a mudança do nome até à alteração de permissões para visualização de conteúdos, e executivo, que já é conhecido por ser irreverente, tem estado no centro de muitas notícias controversas.

Twitter/X processa empresa para reaver 713.500 dólares em rendas

De acordo com as informações avançadas pela agência Reuters, despois de ser processada por rendas de escritórios em atraso, desta vez é a própria empresa Twitter/X que entra na justiça para tentar recuperar mais de 713.500 dólares em rendas que estão por pagar e ainda outras taxas decorrentes de um contrato de sublocação de escritórios em São Francisco.

A visada é a Atlas Exploration, uma empresa de serviços financeiros, e o processo foi aberto no Tribunal Superior de São Francisco na quinta-feira (28).

Segundo o processo, a Atlas e a X celebraram um contrato de sublocação de espaço na 650 California Street, em São Francisco, no mês de abril de 2021. E a denúncia adianta que a Atlas tentou rescindir antecipadamente a sublocação no ano passado. Mas a X diz que a empresa deve mais de 350.263 dólares pelo aluguer de setembro a novembro de 2022 e acusou-a ainda de não pagar nenhuma taxa de rescisão antecipada.

O advogado que representa a Atlas, Kevin Hill, não comentou o assunto, mas numa carta enviada em abril, Hill dizia que a X estava a exigir injustamente o aluguer de alguns meses do ano passado, depois que a Atlas já havia feito os pagamentos do seu novo espaço de escritório.

Também o advogado da empresa de Elon Musk, Jonathan Hawn, não respondeu aos pedidos de comentários sobre este processo.