Revelados os planos de Elon Musk para criar uma universidade no Texas

Conhecido pelas suas ideias mais revolucionárias e até extravagantes, Elon Musk tem dado ao mundo algumas pequenas revoluções. As suas empresas são, na sua maioria, focadas em mudar o mundo e apostam sempre na inovação. A mais recente ideia de Elon Musk pode ser demasiado simples, em especial porque se foca em criar uma universidade no Texas.

Elon Musk quer criar uma universidade no Texas

Uma declaração fiscal da instituição de caridade de Elon Musk, The Foundation, revelou um novo plano pensado para o futuro. O homem mais rico do planeta quer contribuir com 100 milhões de dólares para construir escolas primárias e secundárias focadas em STEM (science, technology, engineering and mathematics) antes de abrir uma universidade "dedicada à educação nos níveis mais altos".

A Fundação apresentou o pedido de isenção fiscal ao Internal Revenue Service em outubro de 2022, sendo avançado que foi aprovado em março deste ano. Conforme observado no processo, a universidade oferecerá instrução por "professores experientes" em disciplinas como matemática, ciências, engenharia e física.

Além disso, vai oferecer a "experiência de aprendizagem prática, incluindo simulações, estudos de caso, projetos de fabricação/design e laboratórios". A escola também quer garantir a sua acreditação na Associação Sul de Faculdades e da Comissão de Escolas de Faculdades.

Escolas vão ser dedicadas ao ensino STEM

A aplicação submetida também oferece alguns detalhes sobre as escolas de ensino fundamental e médio planeadas, que vão concentrar no ensino de disciplinas STEM "e outros temas". O lançamento inicial deverá começar com cerca de 50 alunos, "com o objetivo de ampliar as suas inscrições ao longo do tempo".

Elon Musk parece querer ir mais longe neste campo, com outras propostas. Também pretende abrir uma escola focada na educação no estilo Montessori como parte dos seus planos de construir uma cidade no Texas, de acordo com uma informação partilhada recentemente.

Esta não é a primeira vez que Elon Musk se interessa pela educação e pelo ensino. Em 2014, o homem forte da Tesla abriu uma instituição de ensino chamada Ad Astra para os seus cinco filhos e um pequeno número de outros alunos. No entanto, Elon Musk e os co-fundadores da escola fecharam a Ad Astra e abriram a Astra Nova em 2020, uma escola online que tinha cerca de 50 alunos a tempo inteiro no ano passado.