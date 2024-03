Volvo atinge um marco histórico e produz o seu último carro com motor a diesel

Com o avançar dos carros elétricos, as marcas precisam de se adaptar e de mudar a sua produção. A Volvo deu agora um exemplo claro de mudança e anunciou ter produzido o seu último carro com motor a diesel. Este foi direto para o museu da marca.

Com das normas europeias a mudarem dentro de alguns anos, as fabricantes automóveis começaram já a preparar a mudança. Há passos que precisam de ser dados e que representam momentos importantes e que vão ficar para a história das marcas, quer pela positiva, quer pela negativa.

A Volvo deu um desses passos e anunciou que na passada 3ª feira o último modelo movido a diesel da empresa foi produzido. Este foi um XC90, que saiu da sua linha de produção em Torslanda, na Suécia. A próxima paragem desse carro é o World of Volvo em Gotemburgo, onde ficará em exposição.

Este momento marca o fim de 45 anos de produção de carros com motores a diesel, o que representou para a marca uma fatia grande das suas vendas ao longo dos anos. Neste sua linha surgiram muitos modelos icónicos e que tinha esta motorização como base.

Ainda assim, e até 2030, a Volvo pretende ser uma marca exclusivamente elétrica. Esta é uma grande mudança, considerando que desde sempre que as fabricantes basearam as suas propostas nos motores diesel.

A Volvo destacou que mais de 9 milhões de carros com motores diesel foram fabricados desde 1991, o que é o período mais antigo dos registos da empresa. Portanto, este número real é muito maior, dado que 12 anos não foram contabilizados.

Como parte do seu processo de adaptação, e para rentabilizar todos os investimentos, as fábricas da Volvo vão ser recicladas. Estas passam a produzir os carros elétricos da marca e assim garantir que a sua presença continua forte no mercado, com modelos de topo.