Ferrari foi apanhada a testar um Tesla Model S na sua fábrica de Maranello

Os carros elétricos são cada vez mais o padrão da indústria, com os Tesla a serem uma das propostas mais vendidas e interessantes. Com toda a migração a acontecer de forma natural, marcas como a Ferrari preparam-se para revelar as suas propostas. O mais estranho aconteceu há poucos dias, com um Model S da Tesla a ser apanhado em testes na fábrica de Maranello da Ferrari.

Ferrari anda a testar carros da Tesla

Os carros da Ferrari estão bem no topo do que são os modelos de maior desempenho. São considerados por muitos verdadeiras obras primas e atraem qualquer aficionado do mundo automóvel. As propostas têm ao longo do tempo marcado o mundo automóvel, posicionando-se como uma das marcas mais importantes nesta área.

A marca italiana está também prestes a dar o salto para as propostas 100% elétricas, apesar de ter já uma oferta grande no campo dos híbridos. Ainda assim, o que foi descoberto na sua fábrica de Maranello não pode ser considerado algo normal, em especial por estar numa categoria bem longe da sua.

‼️ Ferrari testing a Model S Plaid at their Maranello factory in Italy!



Oh, Ferrari, what are you doing? A new video from outside the Prancing Horse’s Maranello factory shows what looks to be employees from the Italian supercar maker testing a @Tesla Model S Plaid.



"If there's… pic.twitter.com/g320ralbY8 — Brian Basson (@BassonBrain) February 6, 2024

Carro elétrico visto a sair de Maranello

Como foi relatado pelo Youtuber Varryx, a Ferrari estará a avaliar o desempenho do Tesla Model S. Um destes carros elétricos foi visto a sair e a entrar da fábrica de Maranello, em conjunto com outros protótipos que a marca desenvolve. A presença dos sensores e material de avaliação era bem visível.

Não se sabe ao certo quais são os planos da Ferrari, mas é garantido que estará a testar o desempenho deste modelo de topo da Tesla. Há várias áreas que podem ser estudadas e que vão dar informações úteis para a fabricante de Maranello. Falamos da autonomia e até do desempenho do Model S, que tem dado cartas face à concorrência.

Ferrari haciendo pruebas con un Tesla Model S en Maranello.



Varryx pic.twitter.com/j0KXoDzmKv — Jorge Romero López (@JorgeRomero_92) February 5, 2024

Uma prática que muitas marcas utilizam

Curiosamente, a Ferrari não é a única fabricante de supercarros que foi apanhada a avaliar um Tesla. No ano passado, a Lamborghini foi vista a comparar um Tesla Model X nas estradas públicas. O benchmarking da Lamborghini com o Tesla Model X surgiu apenas alguns meses antes da apresentação do Lanzador.

É interessante ver que marcas como a Ferrari estão de olho na Tesla no que toca aos carros elétricos. A fabricante americana é já uma das maiores na indústria e uma das que mais evoluiu no campo da eletrificação, tanto na autonomia como no desempenho.