Não são só os chineses… Alemanha tem milhares de carros elétricos “encostados”

Idealmente, a produção de carros corresponderia, exatamente, à procura. Contudo, uma vez que tal não acontece, é possível projetarem-se números errados. Neste caso, as previsões parecem ter sido demasiado otimistas, visto que a Alemanha terá milhares de carros elétricos "encostados".

De acordo com uma análise conduzida por especialistas em automóveis de Chemnitz (Chemnitz Automotive Institute), a Alemanha tem dezenas de milhares de carros elétricos parados. Este acumular de veículos pode ser resultado do recorde estabelecido no ano passado do maior número de automóveis não vendidos, segundo o investigador automóvel Werner Olle. Segundo ele, são cerca de 100.000 unidades.

Conforme partilhado, muitos veículos elétricos não foram entregues aos clientes, tendo ficado "encostados" em parques de estacionamento perto de fábricas, em concessionários ou em portos. Os veículos pertencem a fabricantes alemãs, mas também correspondem a modelos importados.

Esta situação dever-se-á ao fim abrupto dos apoios aos carros elétricos que a Alemanha tinha em vigor, numa decisão que prejudicou a procura interna.

Alemanha viu a procura interna por carros elétricos cair

Segundo o alemão Zeit Online, o Serviço Federal de Estatística informou, em maio, que as exportações de automóveis elétricos tinham aumentado acentuadamente no ano passado. De acordo com o relatório, foram exportados 786 mil veículos deste tipo, no valor de 36 mil milhões de euros, num aumento de 58%. Isto significa que um em cada quatro automóveis novos vendidos no estrangeiro pela Alemanha tinha um motor puramente elétrico.

Este contexto de exportação, contudo, "não pode curar todas as feridas". De acordo com Werner Olle, a produção para stock é dispendiosa e os descontos são importantes.

Os números da análise mostram uma grande dissociação entre a produção e a procura interna. Um olhar mais atento à Saxónia corrobora isto mesmo, pois cerca de um em cada quatro carros elétricos construídos na Alemanha foi produzido lá, em 2023. No entanto, apenas 2,6% de todos os carros registados no estado eram elétricos ou, pelo menos, híbridos.

Em geral, existem grandes diferenças regionais entre a Alemanha Oriental e Ocidental, sendo o rendimento "um fator decisivo".