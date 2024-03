Optimus Gen 2: Elon Musk quer o robô da Tesla a custar “menos de metade de um carro”

Elon Musk e a Tesla apostam em áreas que vão muito para lá dos automóveis elétricos. Querem criar as ferramentas e os suportes para os seus carros e os seus utilizadores e o expoente máximo parece ser por agora o Optimus Gen 2. Este robô teve agora uma novidade e Elon Musk revelou quanto este deverá custar: "menos de metade de um carro".

Foi há alguns meses que a Tesla revelou o Optimus Gen 2, uma nova geração do seu robô humanoide. Este deverá ser uma mudança radical neste universo e a marca e Elon Musk esperam que este consiga assumir muitas tarefas repetitivas que os humanos realizam atualmente.

Com o novo modelo, a mudança face ao passado é muito grande e este está já muito próximo do que deverá ser o modelo final. Este deverá assumir primeiro um lugar nas linhas de produção da Tesla e assumir depois, e devagar, um lugar mais presente no dia a dia.

Agora, foi o próprio Elon Musk que revelou uma informação importante sobre o Optimus Gen 2. Falamos do custo que este robô poderá assumir no futuro, que muitos calculam que sejam extremamente caro e praticamente inacessível ao público em geral.

Ainda que não tenha revelado o seu preço final, Elon Musk acabou por revelar que este deverá custar "menos de metade de um carro". Esta é a prova de que o homem forte da Tesla espera que este tenha um preço que será acessível a muitos, o que será importante para a sua massificação.

Assumindo que o preço médio de venda de um carro da Tesla globalmente no ano passado foi de pouco mais de 45 mil dólares, será simples calcular o valor final. Este deverá situar-se entre os 20 e os 25 mil dólares.

Ainda não existe há um cronograma claro para a Tesla colocar o seu robô em produção, mas têm sido dadas algumas pistas. Elon Musk dizia em 2022 que o Optimus Gen 2 poderia entrar em produção já em 2023, embora isso não tenha acontecido.