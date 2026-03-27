Toyota C-HR+ chega com atributos superiores e a maior autonomia elétrica da marca

No Porto, a apresentação do novo Toyota C-HR+ cruzou-se, de forma simbólica, com a exposição da fotógrafa Vivian Maier. Enquanto o automóvel revela o futuro da mobilidade, as imagens expostas na histórica Cadeia da Relação recuperam fragmentos autênticos do passado. O Pplware esteve lá e presenciou aquele fragmento de tempo cogelado para a eternidade. E, claro, tivemos a oportunidade de experimentar mais um excelente Toyota elétrico.

Mais um golpe no mito urbano

Com base no legado do disruptivo Toyota C-HR, que vendeu mais de um milhão de unidades na Europa ao longo de duas gerações, o Toyota C−HR+ combina eficiência, desempenho e design com a qualidade, durabilidade e fiabilidade reconhecida da marca.

Aliás, o elemento "+" (que se lê Plus), que complementa o nome deste novo modelo, representa mais versatilidade e mais espaço, impulsionadas pela energia dos veículos elétricos a bateria.

Abrangendo toda a experiência do utilizador, o Toyota C−HR+ inclui uma escolha de motorizações totalmente elétricas de alta potência com autonomia alargada até 607 km, por forma a adequar-se às diferentes necessidades e orçamentos dos clientes.

O equilíbrio entre emoção e engenharia que a Toyota procura entregar é partilhado com a gama de SUV totalmente elétricos da Toyota, juntamente com o bZ4X e o bZ4X Touring (que chegará em breve).

Design e conforto para os mais exigentes

O novo Toyota C−HR+ foi concebido para suscitar uma reação emocional à primeira vista. De todos os ângulos, o C−HR+ transmite agilidade e determinação, expressando um visual arrojado e contemporâneo.

As imponentes jantes de liga leve de 20 polegadas da versão Lounge foram concebidas para enfatizar o caráter desportivo e a sofisticação urbana, garantindo que o Toyota C−HR+ tenha uma aparência tão confiante na cidade quanto na estrada.

Por outro lado, a autonomia máxima é alcançada com as jantes de 18 polegadas, que são oferecidas de série nas restantes versões Exclusive e Premium.

Com uma distância entre eixos de 2750 mm - 110 mm mais longa do que a do Toyota C−HR - a área sob o piso foi tornada o mais plana possível para minimizar a turbulência e a perda de energia.

O espaço interior é semelhante ao do segmento D-SUV bZ4X, com uma distância entre os bancos dianteiros e traseiros de 900 mm, uma melhoria de 35 mm em relação ao último Toyota C−HR.

Isto é conseguido através da distância entre eixos e de um comprimento total de 4530 mm.

O espaço interior generoso e o design moderno ajudam o Toyota C−HR+ a destacar-se com conforto e versatilidade de nível premium, criando um ambiente moderno, graças à flexibilidade da plataforma modular eTNGA.

O Toyota C−HR+ beneficia de até 416 litros de capacidade de carga, alcançada graças a uma saliência traseira 50 mm mais longa do que a do Toyota C−HR.

O espaço de carga flexível tem uma plataforma de dois níveis e um espaço sob o piso que pode ser usado para aumentar a altura de carga em 74 mm. Com os bancos traseiros no lugar e o piso na sua posição inferior, há espaço suficiente para duas malas de 82 litros.

Por baixo do piso, há um kit de ferramentas e espaço para o cabo de carregamento e um triângulo de sinalização.

Nas versões Premium e Lounge, a tampa da bagageira elétrica é de série.

Este Toyota C−HR+ foi construído para uma experiência de conducção silenciosa, com um silenciador sob o piso e o fundo plano a reduzirem o ruído da estrada e as vibrações, e os vidros acústicos com espessura maior a reduzirem o ruído do vento e da estrada.

Ambiente digital num interior espaçoso

Para o condutor, um ecrã digital de sete polegadas de alta resolução substitui os tradicionais indicadores analógicos e apresenta um ecrã nítido que se adapta às condições de condução e às preferências do utilizador.

Mostra dados essenciais de condução, incluindo velocidade, estado da bateria, autonomia, nível de travagem regenerativa e instruções de navegação passo a passo.

No centro do habitáculo encontra-se o ecrã multimédia totalmente digital de 14 polegadas, posicionado centralmente para ser facilmente visível e acessível tanto para o condutor como para o passageiro da frente.

A sua interface intuitiva controla o sistema multimédia e a navegação na nuvem.

Tecnologias em destaque

Todas as versões do novo Toyota C-HR+ beneficiam das funcionalidades do Toyota T-Mate, incluindo os sistemas de segurança ativa e assistência ao condutor Toyota Safety Sense.

A condução é mais segura e fácil com a deteção precoce de uma vasta gama de riscos de acidente e a ativação automática dos travões quando necessário, controlo da direção e da potência para ajudar o condutor a evitar um acidente.

O sistema de iluminação ambiente interior contribui para elevar a segurança, fornecendo um aviso adicional ligado ao Safe Exit Assist do carro, iluminando os puxadores interiores das portas a vermelho se detetar o risco de uma porta ser aberta aquando da aproximação de um veículo vindo da retaguarda.

Outras funcionalidades avançadas são fornecidas de série, incluindo um monitor de ângulo morto, faróis com sistema de máximos adaptativos e travão elétrico de estacionamento.

Nas versões de gama alta, estão incluídos o assistente de mudança de faixa, o alerta de tráfego cruzado frontal, o assistente de estacionamento e um monitor de visão panorâmica.

Destaque o agente de voz, que pode ser ativado com o comando "Hey Toyota ou "Olá Toyota", permitindo o controlo por voz natural das funções de navegação, multimédia e climatização.

O sistema de navegação fornece rotas atualizadas e dados de trânsito em tempo real, ajudando os condutores a planear as suas viagens com confiança.

Para recarregar a bateria fora de casa, a Toyota Charging Network oferece acesso contínuo a uma das maiores redes pan-europeias de carregamento de veículos elétricos através da aplicação MyToyota.

Por forma a maximizar ainda mais a autonomia, a funcionalidade de "Dicas EV" avalia o comportamento do condutor, tendo por base as viagens já efetuadas, e oferece conselhos sobre como melhorar a autonomia e a eficiência de condução.

Plataforma eTNGA

A arquitetura dedicada eTNGA da Toyota para veículos elétricos a bateria foi projetada especificamente para veículos elétricos a bateria e proporciona ao Toyota C−HR+ uma carroçaria altamente rígida, baixo centro de gravidade e dinâmica de veículo responsiva e controlável.

O Toyota C−HR+ explora a adaptabilidade da plataforma, que é escalável para veículos elétricos a bateria de vários tipos, tamanhos e transmissões, para criar uma carroçaria única e um interior espaçoso.

A bateria montada no piso é uma característica fundamental do design eTNGA. Ao fixá-la à estrutura do piso, a rigidez torcional é melhorada em 30% e o centro de gravidade é reduzido em 65 mm em comparação com o Toyota C−HR, mantendo uma distância ao solo de 185 mm. Isto contribui para uma condução ágil e envolvente.

Segundo a Toyota, a plataforma eTNGA permite a adição de um eAxle traseiro para uma disposição dupla de eAxle que oferece capacidades AWD genuínas, resultando num dos veículos mais potentes da gama europeia da Toyota, fora da gama GR de carros desportivos, com uma potência combinada do sistema de 343 cv (252 kW) e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos.

Os mais recentes Eixos Motrizes (eAxles)

A alta potência é alcançada graças aos mais recentes eAxles leves da Toyota, que consistem num inversor, motor e transmissão.

Contam agora com semicondutores de carboneto de silício (SiC) de nova geração, que operam com maior eficiência e produzem maior potência, além de serem mais leves e compactos.

São mais eficientes do que o tipo de silício anterior no manuseio de altas tensões, operando em altas temperaturas e proporcionando maior potência.

O design da unidade, bem como os seus sistemas de arrefecimento e lubrificação, minimizam as perdas de energia, proporcionam potência e estabilidade superiores, bem como um desempenho mais silencioso.

Duas capacidade de bateria

Para satisfazer as diferentes necessidades dos clientes, seja no trânsito urbano ou em aventuras mais longas, o Toyota C-HR+ está disponível com duas opções de bateria, além de tração dianteira ou tração integral.

A versão de entrada na gama C-HR+, a Exclusive, conta com uma bateria de 57,7 kWh (capacidade bruta) com tração dianteira, oferecendo uma potência de 167 cv (123 kW) e uma autonomia máxima de até 458 km (WLTP).

Para quem deseja mais potência e a maior autonomia da gama Toyota C-HR+, a versão intermédia, a Premium, apresenta uma opção de bateria de 77 kWh atinge 224 cv (165 kW) e oferece até 607 km de autonomia.

Nas palavras da marca, o Toyota C-HR+:

Expressa o seu autêntico caráter SUV e desempenho máximo na configuração de tração integral (AWD) da versão topo de gama: Lounge.

Com uma potência combinada de 343 cv (252 kW) e uma aceleração de 0 a 100 km/h em 5,2 segundos, o Toyota C-HR+ com tração integral oferece uma resposta instantânea, além de uma autonomia máxima de até 501 km com a sua bateria de 77 kWh na versão Lounge, equipado com jantes de 20 polegadas.

Para oferecer aos clientes opções de carregamento rápido, todos os modelos Toyota C−HR+ possuem uma bateria de iões de lítio de alta capacidade.

Tal como no bZ4X, a bateria de 57,7 kWh tem 78 células, enquanto a unidade de alta capacidade tem 104 células.

Além disso, a Toyota oferece carregamento de 150 kW CC em toda a gama Toyota C−HR+, com suporte para um desempenho elevado consistente numa ampla gama de temperaturas, particularmente em condições frias, através de sistemas de controlo da bateria e um sistema de pré-condicionamento.

Para oferecer mais praticidade e conveniência no carregamento, um carregador AC de 11 kW integrado está incluído de série, enquanto a versão Lounge beneficia de um carregamento ainda mais rápido com uma unidade de 22 kW, que reduz o tempo de recarga em cerca de metade.

O pré-condicionamento da bateria permite um tempo de carregamento rápido e direcionado de 10% a 80% em menos de 30 minutos em temperaturas tão baixas quanto -10 °C, 20 minutos mais rápido do que o carregamento sem pré-condicionamento.

Tal como o pré-condicionamento da bateria, o arrefecimento e o aquecimento da bateria mantêm uma temperatura ideal da bateria para um desempenho eficiente.

Sistema de climatização eficiente

Várias funcionalidades do Toyota C−HR+ reduzem o impacto dos sistemas de ar condicionado na autonomia, sem comprometer o conforto do habitáculo.

O sistema funciona em duas camadas. O ar fresco com baixa humidade é introduzido na parte superior do habitáculo, o que ajuda a evitar o embaciamento, enquanto o ar quente é recirculado na parte inferior, à volta dos pés dos ocupantes, melhorando o desempenho do aquecimento e poupando energia.

Uma inovadora bomba de calor foi projetada para baixo consumo de energia e alta eficiência, usando a energia térmica do ar externo para aquecer o habitáculo, e reduzindo dessa forma o consumo de energia em comparação com um sistema comum.

O modo ECO do ar condicionado concentra o aquecimento no condutor quando os outros bancos estão desocupados, com o volume e a temperatura do ar controlados e os aquecedores dos bancos e do volante ativados. Isso proporciona um espaço aquecido, ao mesmo tempo que conserva a carga.

Lançamento e gama em Portugal

O novo Toyota C−HR+ está disponível, em Portugal, a partir deste mês em três versões distintas: Exclusive, Premium e Lounge.

Faróis totalmente LED, aquecimento dos bancos e do volante, dois carregadores sem fios, um ecrã multimédia de 14 polegadas e entrada inteligente são de série, oferecidos em todas as versões. Outros detalhes variam:

Versão Exclusive (PVP 40.900 €)

Construída com uma configuração de tração dianteira e uma bateria de 57,7 kWh para 167 cv (123 kW), vem equipada com um carregador AC de 11 kW integrado, bancos em pele parcialmente sintética e jantes de 18 polegadas.

Versão Premium (PVP 45.300 €)

Disponível nas especificações FWD, com jantes de 18, ambas apresentam uma bateria de 77 kWh. A versão FWD oferece 224 cv (165 kW). A versão Premium também beneficia da tampa traseira da bagageira elétrica e vidros escurecidos.

Versão Lounge (PVP 53.500 €)

Inclui mais conforto e tecnologia. É oferecida exclusivamente com tração integral, com uma bateria de 77 kWh, 343 cv (252 kW), aceleração de 0-100 km/h em 5,2 segundos e capacidade de reboque de 1500 kg.

A versão Lounge acrescenta à versão Premium um carregador AC de 22 kW, um banco do condutor elétrico e uma chave digital, bem como funções avançadas de assistência ao condutor.

A cor exterior com dois tons é de série exclusivamente na versão Lounge, juntamente com jantes exclusivas de 20 polegadas.

Por fim, o Programa Toyota Relax cobre a garantia durante um período de até 10 anos de idade do veículo ou até um milhão de quilómetros percorridos, sujeito a uma verificação anual do estado da bateria num concessionário Toyota.