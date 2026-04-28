Recall: Mais de 80 carros chumbam por dia na inspeção em Portugal

Desde março que há uma nova realidade nas inspeções automóveis em Portugal e está a apanhar muitos condutores desprevenidos. A falta de resolução de recalls está a provocar uma verdadeira “onda” de reprovações.

Recall: Mais de 80 carros reprovados… todos os dias

De acordo com dados recentes do Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT), mais de 80 veículos por dia estão a chumbar na inspeção devido a recalls por cumprir. Nos primeiros 40 dias após a entrada em vigor da nova regra, o número impressiona:

Mais de 3.400 veículos reprovados

Representa cerca de 8% das reprovações mensais

A média diária ronda assim os 84 carros chumbados, um valor que mostra bem o impacto da medida.

Desde 1 de março de 2026, qualquer veículo com um recall ativo, e ainda não resolvido, é automaticamente reprovado na inspeção periódica obrigatória (IPO).

Dependendo da gravidade, a falha pode ser classificada como:

Tipo 2 (grave)

Tipo 3 (muito grave)

Estima-se que existam cerca de 87 mil veículos em circulação em Portugal com recalls por resolver. Ou seja, muitos condutores podem vir a ser surpreendidos na próxima inspeção.

Porque é que tantos condutores não sabem?

Apesar de os fabricantes notificarem os proprietários, há várias falhas no processo:

Mudança de dono do veículo

Moradas desatualizadas

Cartas que nunca chegam ao destinatário

Resultado: muitos só descobrem o problema… quando o carro chumba na IPO.

Esta medida não surgiu por acaso. Os recalls estão muitas vezes ligados a falhas críticas ao nível dos travões, airbags, emissões ou componentes de segurança.

Ao obrigar à sua resolução, as autoridades querem garantir que carros com problemas conhecidos não continuam a circular sem correção.