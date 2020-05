A Cubot apresentou recentemente o seu Cubot P40, um modelo de entrada de gama, com quatro câmaras na traseira e que, em breve, estará disponível por menos de 90€. Agora, a marca volta a atacar o segmento com um novo modelo com quatro câmaras na traseira, o Cubot Note 20.

Mas o que tem mais para oferecer?

Depois do Cubot P40, eis que a marca continua a apostar nos smartphones de entrada de gama, agora com o Cubot Note 20. Apesar da marca não ser uma das mais conhecidas do mercado, a verdade é que os utilizadores se mostram muito satisfeitos com o desempenho dos seus smartphones.

Cubot Note 20 – um novo Android 10 de baixo custo

O Note 20 vem com um ecrã LCD de 6,5″ com resolução HD. O processador que o integra é ajustado à gama onde se insere, um Helio P20. Trata-se de um processador que foi lançado para equipar smartphones de gama média e que agora ocupa o lugar nos modelos mais acessíveis. No entanto, consegue oferecer um bom desempenho para todos os tipos de utilização.

Vem equipado com Android 10 como sistema operativo e, tal como é comum, não vem com apps de terceiros pré-instaladas. Oferece 3 GB de RAM e 64 GB de armazenamento interno, o que não deixa de ser surpreendente neste segmento. Além disso, suporta cartão microSD até 128 GB.

O design do Cubot Note 20 quer mostrar-se mais requintado e o toque do módulo de câmaras redondo na traseira traz alguma classe, até porque poderá ter alguma inspiração em topos de gama bem conhecidos.

Neste módulo pode encontrar-se uma câmara principal de 12 MP Sony IMX486, complementada então por mais 3 câmaras. A câmara frontal é de 20 MP (Sony IMX350).

É ainda importante referir que o smartphone é dual-SIM com suporte da rede 4G, integra NFC e a sua bateria é de 4200 mAh.

O Cubot Note 20 será apresentado no dia 1 de junho de forma oficial nas cores preto, azul e verde. Há ainda que referir que a marca está a oferecer 10 smartphones. Saiba aqui como participar.

Cubot Note 20