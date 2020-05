A Google colocou as novidades do seu browser em pausa durante a pandemia. Durante algumas semanas o Chrome parou de ser atualizado, para assim garantir a estabilidade necessária a todos os que estavam a trabalhar a partir de casa.

Agora que tudo está mais facilitado, mas as novidades regressaram. Surgem sobretudo ao ritmo que a Google nos habituou e há muito para descobrir. A próxima atualização do Chrome chega em breve e foca-se principalmente na privacidade e segurança dos utilizadores.

Muitas novidades da Google para o seu browser

A Google apostou muito a próxima atualização do Chrome, preparando-o para os próximos tempos. Em particular focou-se em duas áreas que são essenciais para os utilizadores. Falamos da interface das definições e das ferramentas de segurança.

Em primeiro lugar houve um redesenhar e um adaptar das Definições do Chrome. Tudo está agora arrumado de forma mais intuitiva e mais simples de encontrar e aceder. Passa a haver também uma gestão de cookies mais objetiva e fácil.

Chrome aposta forte na privacidade

Ainda nesta área, e para continuar a melhoria da interface do Chrome, a Google criou uma nova área para gestão de extensões. Mais direta e completamente acessível para personalizar mais o browser da Google.

Uma novidade é a parte da Verificação de segurança. Esta passa a fazer parte deste browser e consegue avaliar o estado. São vários pontos que são analisados, desde a versão do Chrome até à Navegação segura ou as extensões, passado pelas palavras-passe.

A segurança é também um ponto forte

Também o modo Anónimo foi melhorado, passando a dar aos utilizadores um maior controlo sobre as cookies que são registadas. As de terceiros passam a ser ignoradas neste modo que se quer mais seguro e protegido para os utilizadores.

Uma novidade importante está na presença do DoH (DNS over HTTPS). Este modo está agora aberto no Chrome e pode ser usado por todos que queiram um nível de segurança ainda maior. O browser da Google vai tentar usar este modo sempre que possível, de forma automática.

Para aumentar ainda mais a segurança, o Chrome tem agora o Programa de Proteção avançada da Google. Este garante a salvaguarda as Contas Google pessoais de qualquer pessoa em risco de ataques direcionados.

Esta novidade irá em breve estar disponível para todos. Bastará a atualização do browser da Google para que possa ser usada e testada. Mais uma vez o Chrome está na vanguarda da segurança e dá aos utilizadores as melhores ferramentas.