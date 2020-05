A Apple tem uma forte presença nos serviços de pagamento usados ao redor do planeta. Os serviços Apple Pay e Apple Card têm trazido facilidade de pagamento, assim como segurança. Várias empresas e instituições bancárias estão a adotar estas tecnologias, conforme temos seguido. Assim, a FNAC recorre a estas tecnologias para reforçar a segurança dos seus clientes.

A empresa disponibiliza a partir de hoje um novo método de pagamento nas suas lojas físicas, o Apple Pay. O sistema distingue-se pela conveniência que oferece, uma vez que já não é preciso levar dinheiro ou cartões no momento de ir às compras.

FNAC adiciona o Apple Pay para pagamentos

As empresas estão a adotar mais e melhores meios para facilitar aos seus clientes a compra e o respetivo pagamento. Conforme foi dado a conhecer, com o Apple Pay, os clientes FNAC têm acesso a uma forma inovadora, simples e rápida de pagamento, que se apresenta como uma solução segura no contexto atual, dado que privilegia pagamentos contactless através de iPhone ou Apple Watch.

Assim, o cliente pode comprar e no ato de pagamento é dispensado qualquer contacto com os terminais de pagamento nas lojas físicas, nomeadamente para introdução do código PIN secreto, independentemente do valor e número de compras.

Segundo os responsáveis pela empresa, “a segurança dos clientes e dos colaboradores é a prioridade máxima neste momento. Por isso, reforçaram as formas de pagamento seguras por contacto. Com o Apple Pay, os portadores do Cartão FNAC Crédito podem pagar as suas compras apenas com o simples gesto de aproximar o seu dispositivo Apple ao terminal de pagamento automático (TPA)”.

Fácil de configurar e fácil de usar

O Apple Pay é fácil de configurar, basta apenas abrir a app Wallet, selecionar o Cartão FNAC Crédito e confirmar os termos e condições. Os Aderentes FNAC continuarão a receber todas as recompensas e benefícios oferecidos pelo Cartão FNAC Crédito.

A segurança e privacidade são a essência do Apple Pay. Os números dos cartões associados ao pagamento não são armazenados nem no dispositivo, nem nos servidores da Apple. Em vez disso, é atribuído um único número de conta do dispositivo, encriptado e armazenado em segurança no elemento seguro do equipamento. Cada transação é autorizada com um código de segurança dinâmico e único.

Com o iPhone e o Apple Watch, os clientes podem pagar em lojas, restaurantes e em muitos outros locais. Cada compra Apple Pay é autenticada com um olhar com o Face ID, através de um toque com o Touch ID ou ainda com a password do dispositivo.

Leia também: