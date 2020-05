Skater XL, a próxima geração de Skaters começa aqui

Este ano vamos ter o regresso de Tony Hawk’s Pro Skater com uma remasterização dos seus primeiros dois jogos. Entretanto, está a chegar outro concorrente à contenda, Skater XL.

Será Skater XL o próximo passo evolutivo do Skate nas consolas e PC?

Encontra-se prestes a ser lançado, Skater XL, o jogo desenvolvido pelos estúdios americanos Easy Day Studios que, segundo os seus responsáveis, pretende ser o mais realista e eficaz simulador de Skate do mundo dos videojogos.

Esta é uma boa notícia e que vai alegrar esta modalidade, pois este ano também vai chegar a remasterização de Tony Hawk’s Pro Skater 1 e 2.

Um dos pontos fortes do seu jogo, segundo os Esay Day Studios, é a grande capacidade de controlo da prancha de skate no momento de fazer as manobras.

Tal como será lógico, espera-se que seja possível personalizar completamente o nosso “skater virtual” de forma a espalharmos o nosso estilo pessoal pelos diferentes recintos (baseados em locais reais, como, por exemplo, LA Courthouse na baixa de Los Angeles) que o jogo apresentará.

Com uma física apurada que segundo a equipa da Easy Day refere como sendo os mais próximos da realidade, Skater XL promete uma ligação mais íntima entre o jogador e a prancha, e segundo o que se sabe, será possível criar os nossos próprios movimentos e line-ups.

Skater XL será lançado em 7 de julho para PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC.