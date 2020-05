Microsoft vai mudar a pesquisa no Windows 10 com o Run dos PowerToys

Se é certo que a Microsoft se foca nos desenvolvimentos do Windows 10, é também certo que tem projetos paralelos para melhorar este sistema. O caso dos PowerToys é um exemplo perfeito, tendo estes sido recuperados recentemente.

Este conjunto de ferramentas adicionais traz novas funcionalidades a áreas essenciais e que todos podem aproveitar. A mais recente versão dos PowerToys trouxe como novidade o Run, a app que promete mudar a pesquisa no Windows 10 de forma total.

Uma novidade única para a pesquisa do Windows 10

A pesquisa no Windows 10 não é das mais simples. Para além de todo o peso que a indexação traz, e com vários problemas conhecidos, está presa em áreas muito específicas e sem liberdade para os utilizadores.

É por isso que a mais recente versão dos PowerToys melhorou de forma substancial este elemento. Com o Run temos agora uma pesquisa acessível em qualquer lugar e com uma simples sequência de teclas completamente personalizável.

O Run vai mudar a forma como procura neste sistema

Depois de instalada a última versão dos PowerToys o Run fica de imediato acessível. Carregado nas teclas Alt + Espaço abre-se uma nova área de pesquisa, onde basta escrever o nome do que procuramos. De imediato surgem as propostas do Windows 10, para serem usadas.

O Run tem a possibilidade de olhar ao sistema operativo e oferecer todo o tipo de respostas. Falamos de aplicações ou de ficheiros que diretamente nessa interface podem ser chamados para depois serem usados como o utilizador necessita.

PowerToys da Microsoft têm muitas e boas ferramentas

Como é normal nos produtos Microsoft, a possibilidade de personalização é grande. Podem alterar a sequência de teclas para chamar o Run ou o número máximo de resultados a serem apresentados. Claro que, se não o quiserem ativo, podem simplesmente desligá-lo.

Esta é sem dúvida uma forma completamente diferente de pesquisar no Windows 10. Do que é possível ver, seria ótimo que a Microsoft trouxesse o Run para dentro do sistema nativamente. Aproveitem e explorem também as restantes ferramentas presentes no PowerToys.