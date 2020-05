O Facebook acaba de anunciar mais uma grande ajuda para quem tem um pequeno negócio. A empresa de Zuckerberg lançou o ‘Facebook Shops’, uma forma de ajudar os empresários no processo de compra online por parte dos clientes.

As compras online foram uma das práticas mais usadas durante esta pandemia. No conforto da sua casa, as pessoas puderam escolher comodamente os produtos que queriam comprar, pagar facilmente e ter a sua encomenda sem esforço.

As páginas do Facebook que representam um negócio local e pequeno comércio já eram em número considerável antes desta pandemia. Mas a crise mandou fechar portas e o online foi a alternativa mais viável e adequada para os empresários venderem os seus produtos. Ao mesmo tempo, os clientes conseguiram continuar a fazer as suas compras.

Mas mesmo assim, esta é uma altura crítica e as empresas, nomeadamente as mais pequenas, estão a passar por várias dificuldades para tentar manter as portas abertas. É importante, mais do que nunca, haver ajudas, medidas, incentivos para que tudo volte ao normal, mas com alguns melhoramentos.

Assim, a pensar numa forma de promover ainda mais e melhor os negócios, a rede social apresentou ontem o Facebook Shops.

Facebook Shops é a solução para pequenas empresas venderem online

Trata-se de uma forma fácil e gratuita para a criação de uma única loja online com acesso a partir do Facebook e também do Instagram. Através do Facebook Shops, as empresas podem escolher os produtos que as marcas exibem em catálogo e ainda personalizar a aparência desta loja online com uma imagem de capa e várias cores de destaque, que melhor representam a marca.

Desta forma, qualquer vendedor, por muito pequeno que seja e independentemente do seu orçamento, pode ter o seu negócio online e ainda estar ligado aos clientes seja pelo Facebook ou pelo Instagram.

Os clientes podem encontrar o Facebook Shops a partir da página do Facebook da empresa, no perfil do Instagram ou no stories e anúncios. Ao acederem, têm acesso à coleção inteira dos produtos apresentados, guardar produtos que pretendem comprar e fazer a encomenda. A encomenda pode ser feita através do site da empresa ou diretamente na app, mas esta última possibilidade está apenas disponível para já nos EUA.

À semelhança das lojas físicas, no Facebook Shops os clientes podem enviar uma mensagem ao negócio online através do WhatsApp, Messenger ou Instagram Direct. Nestas vias poderão colocar questões, solicitar mais informações, pedir ajuda ou seguir as entregas.

O Facebook está ainda a trabalhar para que, futuramente, seja possível consultar a loja do negócio e realizar as comprar diretamente destes três serviços de conversação.

O Facebook começou a implementar o Facebook Shops desde o dia de ontem, 19 de maio, e o serviço vai ser alargado a mais utilizadores nos próximos meses.

Pode consultar mais detalhes do Facebook Shops, tais como as questões de privacidade, aqui.

Mais algumas ideias do Facebook para promover os negócios

Para além do Facebook Shops, a empresa de Zuckerberg está a projetar outras ideias, como o Instagram Shop e as compras em direto do Facebook e Instagram Live.

Instagram Shop

Este serviço vai iniciar nos EUA durante este verão e trata-se de uma maneira de descobrir e comprar produtos no separador ‘Explorar” do Instagram. Será possível explorar as coleções com o @shop, ver a seleção das marcas, filtrar através de várias categorias, como ‘Beleza’ e ‘Casa’, e comprar tudo o que gosta num só espaço.

Ainda este ano, o Facebook vai acrescentar uma nova opção no separador ‘Explorar’ para que o utilizador vá diretamente para o Instagram Shop apenas com um clique.

Compras em direto no Facebook e Instagram Live

Muitos negócios têm apostado nos diretos para promover os seus produtos, criando uma dinâmica com os clientes. A ideia é incentivar as compras em tempo real.

Assim, em breve os empresários vão poder marcar os seus produtos a partir do Facebook Shops ou no catálogo, antes de iniciarem o direto. Os produtos vão ser exibidos no vídeo e as pessoas podem depois tocar-lhes para saber mais informações e comprar.

Esta funcionalidade está a ser testada e será disponibilizada mais amplamente nos próximos meses.

Programa de Fidelidade e Parceiros

Para além destas ideias, o Facebook está ainda a trabalhar num programa de fidelidade, com sistemas de recompensas entre empresas e clientes.

Há também um projeto para envolver novos parceiros no Facebook que podem ajudar os pequenos negócios com o que mais precisam como, por exemplo, orientações para se iniciarem no mundo online.