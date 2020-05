COVID-19: 5 regras importantes para a limpeza do seu MacBook

Limpar o MacBook de forma correta é muito importante por duas razões relevantes. Primeiro porque deve realizar a higiene do equipamento, o que, nos dias de hoje é absolutamente crítico para o combate à pandemia causada pelo COVID-19. Depois a limpeza do equipamento ajuda a prolongar a sua vida útil.

Saibam 5 regras importantes para a limpeza do seu MacBook.

Os MacBooks são reconhecidos pelo design exclusivo com acabamento de liga de magnésio e alumínio. É por isso necessário ter cuidado ao limpar o equipamento, para conservar a pintura e prolongar a excelente aparência dos materiais.

A prática de um procedimento de higienização regular e cuidadoso ajuda a impedir uma desvalorização do equipamento ao longo do tempo. Por conseguinte, o utilizador necessita considerar alguns aspetos, tais como o material a utilizar na limpeza e quais os pontos críticos a limpar, para evitar problemas que sucedam após procedimento de higienização do equipamento.

Confira as cinco regras essenciais para limpar corretamente o seu Macbook.

1. Desligar o equipamento

A primeira regra é crucial: manter o MacBook desligado para realizar qualquer tipo de limpeza externa, ou interna. Antes de iniciar, remova todos os dispositivos conectados e desligue a fonte de alimentação. Desta forma evitará danos aos acessórios e ao equipamento em si causados pelos produtos em contacto com energia elétrica.

2. Atenção ao material na limpeza do ecrã e do teclado

Para realizar a limpeza do écran é importante utilizar um pano de microfibra ou 100% algodão que não solte pêlos. Panos de tecidos sintéticos ou papéis higiénicos, por exemplo, podem riscar a superfície do display. De igual forma, panos de limpeza que libertem pelos são desaconselhados para a correta limpeza do teclado do Macbook.

Em qualquer dos casos, o pano deve ser passado seco e com leveza em torno do monitor e do teclado. Se o equipamento possuir manchas de gordura, pode humedecer levemente com álcool isopropílico a 70% ou com uma solução de limpeza, mas nunca pulverize produtos de limpeza diretamente sobre o ecrã ou sobre o teclado, pois podem escorrer através das teclas, ou para o interior do monitor e provocar danos. Pode também utilizar toalhetes de limpeza específica para equipamentos eletrónicos. Evite ainda deixar humidade nas ranhuras.

3. Cuidado com a quantidade de produtos

Proceda à higienização dos componentes de forma intervalada: primeiro a parte externa e, depois, a parte interna e tome cuidado com o uso e a quantidade exagerada dos produtos utilizados na limpeza.

O excesso de álcool isopropílico ou o abuso de solução de limpeza em contato com o MacBook pode deixar a superfície manchada ou até mesmo danificar componentes importantes. Também vale a pena relembrar que não deve, em circunstância alguma, utilizar produtos de limpeza domésticos, como detergentes, sabonetes líquidos, ou produtos que contenham acetona. Não use limpa-vidros, sprays, solventes, amoníaco, produtos abrasivos ou produtos de limpeza que contenham água-oxigenada.

4. Limpar entradas e saídas de ar

Entradas e saídas de ar podem ser danificadas pelo acumular de pó e outros tipos de sujidade. Para realizar a limpeza dessas entradas pode utilizar um pincel macio, passando de forma suave para remover o excesso de sujidade nessas regiões. Uma dica interessante é evitar o uso de ar comprimido para a tarefa, o que poderá empurrar a sujidade para o interior do equipamento.

5. Manter um uso consciente

Uma regra indispensável para manter o Macbook higienizado é o seu uso consciente. Hábitos tais como comer próximo do teclado, beber café ou simplesmente deixá-lo aberto quando não está a ser utilizado, são práticas que podem comprometer a higiene do equipamento.

Além destas regras simples, proteger o Macbook com uma capa protetora ou com uma mochila pode ser uma forma simples de evitar o contato do equipamento com pó, restos de comida e outros exemplos de sujidade, quando o mesmo não está a ser utilizado.

O Pplware agradece à iServices a produção deste artigo. A iServices é uma empresa portuguesa de referência na área de reparação de equipamentos.