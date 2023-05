Crise? ASUS e ASRock usam antigo sistema de arrefecimento nas novas Radeon RX 7600

O mercado dos chips eletrónicos tem contado com um momento turbulento e muitas empresas estão mesmo a fazer cortes na produção dos equipamentos. Desta forma, e possivelmente para reduzir custos, as marcas ASUS e ASRock não inovaram ao nível do sistema de arrefecimento das novas gráficas Radeon RX 7600 e usam um modelo antigo já presente na anterior linha RX 6000.

As notícias que vão sendo divulgadas sobre o mundo da indústria tecnológica mostram que este atravessa uma crise que leva as fabricantes e fazerem escolhas e a tomarem decisões ao nível da produção para equilibrar os resultados financeiros. Para além de reduzirem ou até mesmo pararem a produção de alguns equipamentos, algumas marcas estão também a 'reciclar' componentes antigos para serem usados em novos lançamentos.

ASUS e ASRock 'reciclam' o sistema de arrefecimento da RX 7600

Segundo as últimas informações a nova placa gráfica personalizada Radeon RX 7600 das marcas ASUS e ASRock não vai contar com um sistema de arrefecimento novo. Por sua vez, estas GPUs vão ter o sistema já anteriormente usado na passada geração RX 6000 baseada na arquitetura RDNA 2 da AMD.

Possivelmente, em termos práticos, esta decisão poderá não ter um impacto significativo quanto ao desempenho das placas gráficas, levando os consumidores a comprarem-nas na mesma sem que este fator seja um impedimento. Mas estima-se que a falta de novidade possa ser mais um indicador da crise que afeta este setor e, com esta reciclagem, as marcas conseguem reduzir gastos.

Há também a possibilidade de as marcas entenderem que não tinham tempo suficiente até à data de lançamento das GPUs para adotarem um novo sistema de arrefecimento. Mas com a manutenção do sistema antigo, o design dos modelos ASRock Phantom Gaming OC e Challenger OC e ASUS ROG Strix RX 7600 e Dual OC RX 7600 sofreu apenas pequenas alterações e, no geral, a aparência é idêntica a modelos anteriores.

Para já ainda não se sabe se outras marcas parceiras da AMD tomaram a mesma decisão, mas o tempo certamente dirá se esta foi uma escolha acertada, sobretudo no equilíbrio das contas. As novas AMD Radeon RX 7600 vão chegar no próximo dia 24 de maio.