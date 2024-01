Quais as vantagens de escolher um equipamento recondicionado?

No panorama contemporâneo, a economia circular e a sensibilidade ambiental conquistaram uma posição central no pensamento dos compradores. Lado a lado com esta tendência, os equipamentos recondicionados emergem como uma escolha astuta para quem procuram qualidade, economia e um menor impacto ambiental, a um custo mais acessível.

No universo dos smartphones, as retomas de iPhones revelam-se um caminho promissor para a reintegração de equipamentos no ciclo de consumo, proporcionando uma alternativa vantajosa tanto para os consumidores como para o planeta.

Os benefícios de entregar o seu iPhone para Retoma

A retoma de iPhones não apenas beneficia financeiramente o consumidor, como também contribui para a diminuição de resíduos eletrónicos, estendendo a vida útil desses equipamentos.

Ao optar por um iPhone recondicionado que provenha de uma retoma, os clientes têm acesso a equipamentos de qualidade a preços mais vantajosos. Além disso, as empresas que adotam esta prática, como a iServices, comprometem-se a reconstituir os dispositivos de maneira rigorosa, assegurando funcionalidade e confiabilidade, frequentemente com garantias adicionais.

Em última análise, a produção de novos equipamentos eletrónicos consome grandes quantidades de energia e recursos naturais. Escolher um iPhone recondicionado na iServices reduz drasticamente a pegada de carbono associada à fabricação de novos dispositivos.

Uma Era sustentável com a diminuição da produção de resíduos eletrónicos

O crescente reconhecimento da importância ambiental tem impulsionado a procura por opções ecologicamente mais sustentáveis. A indústria tecnológica, atenta a essa tendência, incorporou as práticas de recuperação de dispositivos como uma estratégia para reduzir o impacto ambiental. Ao estender a vida útil dos dispositivos, diminui-se a necessidade de fabricar novos aparelhos, resultando na economia de recursos naturais e energia durante o processo de produção.

Adicionalmente, a reciclagem responsável de componentes e materiais presentes nos iPhones antigos contribui para a minimização dos resíduos eletrónicos, favorecendo a preservação do meio ambiente e fomentando a implementação da economia circular.

Qualidade garantida

Ao contrário da crença mais comum, os smartphones recondicionados não implicam necessariamente uma qualidade ou desempenho inferiores. Durante o processo de recondicionamento, os aparelhos passam por reparações, e quando necessário, são submetidos a limpeza e reconfigurados com o software original, assegurando que estejam em pleno funcionamento, operacionais e com desempenho de 100% antes de serem reintroduzidos no mercado. Existem diversas categorias de dispositivos seminovos:

No Grade A+, o smartphone está praticamente novo, com marcas de uso muito leves ou praticamente inexistentes.

No Grade A, o dispositivo encontra-se em excelente estado, podendo ter pequenos arranhões na tela ou no chassi, embora com profundidade mínima.

No Grade B, o smartphone está em estado satisfatório, exibindo algumas marcas visíveis na tela e sinais de uso percetíveis à visão e levemente ao toque.

A iServices é uma empresa dedicada ao recondicionamento de smartphones, realizando mais de 40 testes para assegurar a excelência dos seus dispositivos. Durante a retoma de um iPhone, a iServices disponibiliza equipamentos categorizados como A+, A e B, assegurando que todos possuem a bateria em condição excelente ou ótimo estado, com desempenho igual ou superior a 80% da sua capacidade.

Além disso, a empresa realiza a reparação de mais de 20 marcas diferentes, sendo considerada a melhor empresa de reparação multimarca em 2023.

As retomas de iPhones e a consequente disponibilização de dispositivos recondicionados emerge como uma abordagem amigável ao meio ambiente e economicamente proveitosa. Para os consumidores, isso significa a oportunidade de adquirir dispositivos de alta qualidade a preços mais acessíveis, ao passo que, para o ambiente, constitui uma eficiente estratégia para diminuir o resíduo eletrónico.

Num contexto em que a sustentabilidade ganha crescente apreço, a opção por recuperar iPhones não se resume apenas a uma decisão perspicaz, mas representa um passo substancial em direção a um consumo mais consciente e responsável. Isso evidencia de forma clara como a indústria pode desempenhar um papel na promoção de um futuro mais sustentável, oferecendo simultaneamente vantagens facilmente demonstráveis aos consumidores.