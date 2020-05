iOS 14 com novas funcionalidades incríveis

Como é já habitual, à medida que se vão aproximando as datas de lançamento de novos equipamentos ou novas versões de sistemas operativos, vão-se acumulando os leaks acerca do mesmo. O iOS 14 não é exceção e são vários os rumores que circulam já pelos meios habituais.

As expectativas estão altas, dado que a Apple introduziu algumas novidades de hardware. Assim, tais novidades de hardware estão a suscitar palpites sobre inovações no ecossistema da empresa de Cupertino. Então o que estará para chegar?

iOS 14: Uma nova aplicação RA a caminho?

A próxima edição do WWDC está já à porta. Este foi anunciado para dia 22 e será transmitido apenas online, devido à presente situação do COVID-19. Contudo, como não podia deixar de ser, são já vários os leaks que alimentam a expectativa.

Um dos leaks mais recentes, por parte de Josh Constantine, dá conta da possibilidade da presença no iOS 14 de uma nova aplicação de Realidade Aumentada em que a Apple tem vindo a trabalhar (Gobi), que parece ser capaz de ler um novo formato de códigos QR implementados pela Apple. Constantine alega que os códigos QR encontrados abrem sites do Mac Pro e do Apple Watch, o filme “Star Wars: Rogue One” no iTunes e uma ligação para o Starbucks Card.

O código também parece indicar referências a uma possível comparação de preços na pesquisa de artigos por parte do “Gobi”. Assim, e em linha com rumores prévios acerca de uma possível parceria com a Starbucks, havia referências a descontos da Starbucks em localidades específicas. Este cenário sugere que a aplicação Gobi poderá apresentar promoções baseadas na localização do equipamento.

Obviamente que falta agora saber quais as entidades parceiras nessa nova app, uma vez que os códigos mencionados acima servem apenas de exemplos.

Será ainda mais fácil encontrar equipamentos perdidos?

Já é bem conhecida a função “Encontrar”, que permite, mediante o cumprimento de determinados requisitos, descobrir a última localização registada de um iPhone, por exemplo.

A Apple parece agora querer levar essa função um pouco mais além, mais precisamente, recorrendo a vibrações e sons. Ou seja, desde que munido com outro equipamento Apple que tenha acesso à conta/localização do equipamento perdido (por exemplo, um Apple Watch, ou mesmo um iPhone de alguém conhecido). Assim, o proprietário do equipamento poderá seguir uma série de indicações vibratórias e sonoras que indicarão se está a aproximar-se ou afastar-se do referido equipamento. Na verdade, poderá ser algo como o jogo “quente e frio” que jogávamos enquanto crianças, mas numa vertente bem mais tecnológica.

A ideia será receber sons que se perceba como encorajadores quando nos aproximamos do equipamento, e sons mais desagradáveis que nos indicarão que estamos a afastar-nos. Não são, obviamente ainda conhecidos todos os detalhes, nem o alcance máximo desta nova função, mas não deixa de apresentar um tremendo potencial na hora de recuperar um equipamento perdido nas imediações.

Apple deixa a porta aberta a muito mais por descobrir…

Para além destas novidades, existem ainda rumores que nos indicam que a Apple deverá apresentar uma nova app Fitness, novas funcionalidades na app Mensagens, nomeadamente no serviço iMessage (uma das novidades será identificar pessoas recorrendo a uma @, o que será particularmente útil em conversas de grupo, outra terá a ver com a possibilidade de eliminar uma mensagem após a mesma ter sido enviada). Além destas, haverá uma nova funcionalidade intitulada “CarKey”, que permitirá a um iPhone ou Apple Watch trancar, destrancar ou iniciar veículos compatíveis com NFC, entre outras.

Segundo as novidades, a Apple parece focada em entregar novas experiências com o seu iOS14, o que poderá indicar que, este ano, teremos um novo iPhone completamente remodelado quer em Hardware, quer em Software.

Dispositivos compatíveis com o iOS 14

O iOS 13 é compatível com os seguintes dispositivos:

iPhone SE 2020

iPhone 11 Pro Max

iPhone 11 Pro

iPhone 11

iPhone XS

iPhone XS Max

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone SE

iPod touch (7ª geração)

Com o iOS 14, espera-se que a Apple deixe cair o suporte apenas ao iPhone SE, mas não seria uma surpresa se a empresa deixasse cair também o iPhone 6s e o 6s Plus. Ou então não deixar cair nenhum dos que têm suporte no iOS 13.

Por Sérgio Gonçalves para o Pplware

