A Apple deu a conhecer no novo iPad Pro recursos de Realidade Aumentada que irão potenciar vários serviços nativos da empresa. Como tal, foi mesmo desenvolvido hardware que potencia essa tecnologia. Portanto, é de esperar que os próprios sistemas operativos comecem a ser adaptados e atualizados a esta nova funcionalidade. Nesse sentido, foi encontrado no iOS 14 indícios de Realidade Aumentada para notificações do serviço Encontrar.

Possivelmente o novo iPhone 12 terá também um scanner LiDAR para Realidade Aumentada.

Apple alarga utilização da Realidade Aumentada no iOS 14

A aplicação Encontrar da Apple irá receber novos recursos úteis no iOS 14. Segundo foi possível perceber em fragmentos de código do sistema operativo, este irá incluir o modo de realidade aumentada e novas notificações de localização. Os recursos descritos são baseados numa versão inicial do iOS 14, que foi disponibilizada a uma publicação.

Conforme sabemos, o sistema Encontrar permite colocar no iPhone, iPad, Apple Watch, AirPods e computadores Mac a capacidade de localização através da app independente Encontrar. Esta ferramenta permite ter a localização destes dispositivos e encetar algumas ações, como, por exemplo, enviar uma mensagem para o ecrã dos dispositivos (os suportados), reproduzir um som, marcar como perdido e receber informações de localização quando encontrado, bloquear e até apagar o dispositivo.

Além destas ações, desde o iOS 13, a Apple ainda fundiu nesta app o Encontrar Amigos, chamou-lhe Pessoas. Como tal, o sistema, que até funciona no iCloud via Web (que pode ser usado num Android) permite partilhar locais com familiares e amigos. Tudo na mesma app.

Encontrar terá alertas para quem não chegar ao local e à hora marcada

O iOS 14 incluirá um novo recurso de notificação para a parte da partilha de localização do Encontrar. Assim, especificamente, a app atualizada irá incluir uma nova opção para receber um alerta quando alguém não chegar a um local específico num horário programado do dia.

O Encontrar já inclui a capacidade de receber alertas quando alguém chega a um local como escola ou trabalho. A nova opção de receber alertas quando alguém não chegar a um local a tempo resultará em menos notificações para os pais que acompanham as crianças que chegam à escola ou para ambientes de trabalho, para as pessoas que usam esta opção.

Este foi apenas mais um recurso encontrado. Há vários que a Apple incluirá, como já demos conta, por exemplo, novidades para o Mensagens, funcionalidade de alerta para baixo oxigénio no sangue, novidades para o Homekit, etc…