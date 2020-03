Num ano normal, a Apple estaria prestes a lançar novidades sobre o seu ecossistema e a colocar no mercado produtos novos. Contudo, dado que o COVID-19 está a mudar o panorama global, estes eventos das empresas podem não acontecer. Apesar disso, a Apple está a trabalhar nos seus sistemas operativos e têm surgido rumores relacionados com o iOS 14 e o macOS 10.16.

Os mais recentes “leaks” estão relacionados com funcionalidade do Mensagens. Haverá em breve novidades… dizem!

Novidades na app Mensagens

As novas informações sobre o iOS 14 e o macOS 10.16, a serem reais, poderão fazer parte dos sistemas operativos que vão ser apresentados em breve e lançados no outono. A Apple estará a testar uma funcionalidade que permitirá recuperar uma mensagem depois desta ser enviada. Uma funcionalidade que conhecemos desde há muito noutros serviços.

Assim, a ideia é quando enviarmos uma mensagem e ela estiver, por algum motivo, errada, possamos apagar e deixar quer no lado do emissor, quer no lado do remetente, a indicação que foi excluída do rol de conversa.

Foi também descoberto no código vasculhado do iOS 14 uma outra “novidade”. Existe um novo sistema de menção semelhante ao Slack que permitirá aos utilizadores marcar outros contactos com os seus nomes, tipo @Pedro ou @Maria. Quando digita o sinal @, será exibida uma lista de contactos sugeridos.

Esta funcionalidade é particularmente útil nas conversas de chat em grupo. Isto porque podemos individualizar a pessoa visada na nossa conversa o que vai disparar a essa pessoas uma notificação. Além disso, será igualmente possível ativar a configuração “Ocultar alertas” e receber apenas notificações por push quando formos mencionados diretamente.

Outros recursos em desenvolvimento incluem indicadores quando estamos a escrever no chat em grupo. São indicadores de escrita que permitem marcar conversas como não lidas e uma expansão do comando /me para partilhar atualizações de status.

Apple trará mais recursos para iOS 14, watchOS 7 e macOS 10.16

Estas são apenas mais algumas pequenas novidades. No fundo, a Apple parece estar a querer trazer para dentro do seu Messenger várias funcionalidades que existem noutros serviços. Basicamente estarão todos a ficar iguais, o que por um lado é mais interessante para o utilizador.

Além destas, já foram deixadas várias hipóteses de novidades, algumas vistas em fragmentos do iOS 14 e outras serão suspeitas baseadas no que a Apple costuma fazer. Fala-se numa nova app para Realidade Aumentada, também foram encontradas evidências de um novo e renovado ecrã inicial (será mesmo uma alteração profunda), etc… Além destes, como vimos, já se falou no recurso de deteção de oxigénio no sangue no Apple Watch e várias outras possíveis novidades no WatchOS 7, iOS 14 e macOS 10.16.

Portanto… agora é esperar que a Apple dê novidades sobre quando será o evento de apresentação destas e de muitas outras funcionalidades.