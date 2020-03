A caminhada está a ser feita de forma a termos a versão final dos sistemas operativos da Apple dentro de poucos dias. A empresa está a aperfeiçoar os sistemas operativos iOS 13.4, iPadOS 13.4, macOS Catalina 10.15.4 e tvOS 13.4 e lançou hoje a beta 5. De realçar que o watchOS 6.2 não está, ainda, na beta 5.

As novidades passam pela correção de problemas, afinações de ações e uma alteração importantíssima para os programadores.

Apple lança novidades essencialmente para programadores

A Apple acaba de lançar a beta 5 do iOS/iPadOS 13.4 (compilações 17E5255a), do macOS Catalina 10.15.4 (19E258a) e do tvOS 13.4 (17L5255a). Uma semana depois da beta 4, a empresa vem corrigir alguns bugs que foram identificados na beta anterior.

Uma das novidades destas versões é a chamada Compra Universal (“Universal Purchase”) para apps:

A partir de março de 2020, o developer poderá distribuir as versões iOS, iPadOS, macOS e tvOS da sua aplicação como uma compra universal, permitindo que os clientes desfrutem da sua aplicação e compras na aplicação nas plataformas, comprando apenas uma vez. Pode optar por criar uma nova aplicação para estas plataformas usando um único registo de aplicação na App Store Connect ou adicionar plataformas ao seu registo de aplicação existente. Comece a criar e testar as suas aplicações usando um único ID de pacote com o Xcode 11.4 beta. Além disso, as categorias serão unificadas na App Store e na Mac App Store. Desta forma, tudo se alinha com esta alteração e ajudar a tornar as suas aplicações mais detectáveis. As seguintes alterações serão feitas. Poderá selecionar as seguintes categorias para aplicações iOS: “Ferramentas do programador” e “Gráficos e design”.

Poderá selecionar as seguintes categorias para aplicações do macOS: “Livros”, “Comida e bebida”, “Revistas e jornais”, “Navegação” e “Compras”.

As categorias “Fotografia” e “Vídeo” na Mac App Store serão combinadas em “Foto e vídeo”. As aplicações para Mac e as atualizações pendentes com a categoria “Fotografia” ou “Vídeo” selecionada no App Store Connect serão movidos automaticamente para a categoria combinada.

“Crianças” não será mais uma subcategoria em “Jogos” na Mac App Store.

Pequenas, mas importantes, novidades para utilizadores

Conforme já foi notado noutras versões, há outros recursos. , como a partilha de pastas inteiras pelo iCloud Drive, Limites de Comunicação para o Tempo de ecrã no macOS e controlo de ponteiro do rato com a cabeça (dentro de Acessibilidade).

A Apple também não esqueceu o CarPlay e este ganhou novos controlos. Assim, os utilizadores agora terão mais usabilidade nas chamadas e suporte a mapas de terceiros no Dashboard. Há novos botões na app mail, como já se havia alinhavado antes, há novos Memojis, sincronização das letras de música na app Música no macOS, uma nova API1 CarKey, modificadores de teclas no iPadOS, entre outros.

Por enquanto, as novas versões de testes estão disponíveis apenas para programadores. Contudo, como sabemos do passado, estas deverão em breve estar disponíveis na Apple Beta Software Program. Fora desta atualização ficou, pelo menos para já, o watchOS 6.2.