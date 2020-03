Void Terrarium, a amizade entre um robot e uma criança

Foi revelado recentemente Void Terrarium, um RPG que envolve conceitos tão distintos como as emoções, a inteligência artificial ou como esta pode funcionar a favor da vida humana.

Venham conhecer um pouco mais de Void Terrarium.

Em desenvolvimento pela NIS America, Void Terrarium é um RPG que combina desespero com esperança. Ou seja, o Planeta Terra sofreu uma calamidade inesperada, tendo fungos como origem da catástrofe, e tornou-se inabitável.

A história de Void Terrarium acompanha a jornada de um robot abandonado, com um sistema de inteligência artificial chamada de factoryAI. Dessa forma, é encontrada uma menina (Toriko) às portas da morte num ferro-velho. Ela é, provavelmente, a única sobrevivente da catástrofe que assolou o Mundo e juntos partem à aventura. Além disso, não sabe se estão sós, neste mundo desolado e destruído.

Void Terrarium é um jogo que assenta na descoberta

Mesmo nos mais negros dos tempos, a esperança é um campo fértil para a vida. Assim, esse parece ser o lema deste jogo que acompanha a exploração e descoberta que o par (robot e menina) terá de fazer ao longo do jogo, para sobreviver.

De forma a oferecer as melhores probabilidades de sobrevivência a Toriko, é necessário trabalho conjunto. Assim, juntos trabalham arduamente na construção dum refúgio para a menina, pois de outra forma ela certamente não sobreviveria.

Na tentativa de encontrar comida, ferramentas e mantimentos, os dois irão embarcar numa viagem. O percurso passa no que já foi outrora um mundo repleto de vida e pelas ruínas fantasmagóricas daquilo que já foi a sociedade no passado.

Pelo caminho irão encontrar seres mutantes que vagueiam pelos escombros mas também outros robots serão encontrados neste mundo abandonado de Void Terrarium.

No decorrer da aventura, os jogadores poderão personalizar o robot de forma a torná-lo no seu mais fiel amigo e prepará-lo para as adversidades que vão deparando. Para tal, o equipamento deve ser escolhido com sabedoria de forma a melhorar as possibilidades de sobrevivência às batalhas por turnos, que surgem nos níveis gerados processualmente.

Void Terrarium tem data de lançamento prevista para o próximo verão, para PS4 e Nintendo Switch.

Void Terrarium