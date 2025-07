Nova época de NBA já começa a mexer com NBA 2K26

A 2K Games já começou a preparar a nova temporada de NBA e já começou a divulgar novidades para a próxima edição de NBA 2K: NBA 2K26. Venham ver o trailer de anuncio do jogo.

Apesar de ainda estar um pouco longe, a nova temporada virtual da NBA já começou a mexer. A 2K Games já disponibilizou o trailer de anuncio do próximo jogo da série que podem ver de seguida.

O melhor jogo de NBA existente no mercado, chega em Setembro deste ano e com ele vai trazer certamente todos os modos de jogo que os milhões de fãs da série estão habituados.

Falo claramente do viciante MyTEAM, no qual os jogadores podem criar as suas equipas de sonho com atletas de várias eras, do MyCAREER, que é o local onde o jogador pode iniciar a sua carreira como atleta da NBA, do MyNBA no qual o jogador pode competir em épocas da NBA (era atual ou eras passadas), ou o The W no qual o basketball feminino ganha força.

Os atletas de capa deste ano já são conhecidos: Shai Gilgeous-Alexander dos Oklahoma City Thunder, Angel Reese dos Chicago Sky e Carmelo Anthony um dos jogadores mais emblemáticos da NBA nos últimos anos, contando com 20 anos de carreira e terminando a sua carreira nos Los Angeles Lakers.

Entre as principais novidades já conhecidas, irá chegar um modo MyCAREER novo e repleto de novas narrativas, o regresso do ProPLAY, permitindo uma física e jogabilidade mais autêntica.

Os jogadores do NBA 2K que compraram e jogaram o NBA 2K25 podem beneficiar de um desconto de fidelização de 10% se reservarem o NBA 2K26 Leave No Doubt Edition na mesma consola ou plataforma. A Leve No Doubt Edition inclui conteúdos de bónus MyTEAM e MyCAREER, 135 000 VC, o Passe Pro da Temporada 1 o Summer Pass (Passes Pro das Temporadas 7-9).

Por outro lado, a NBA 2K26 Superstar Edition, com Carmelo Anthony como capa, inclui 100 000 VC, conteúdo MyTEAM, conteúdo MyCAREER e até 7 dias de Acesso Antecipado.

O jogo chegará a 5 de setembro para Playstation 5, Xbox Series X, PC e Nintendo Switch 2, e quem garantir as edições Superstar ou Leave No Doubt poderá começar a encestar bolas antes, com acesso antecipado marcado para o final de agosto.

O jogo vai ter crossplay de forma a que poderemos voltar a encontrar amigos e adversários antigos, na PlayStation 5 e Xbox Series X. Será ainda possível, jogos cooperativos em multiplataforma e torneios online nos consoles nessas mesmas plataformas.