KidsGuard Pro: Controlo Parental e Monitorização da atividade de smartphones

O KidsGuard Pro é uma aplicação, muito poderosa, que podemos utilizar para vários fins sendo que as suas principais funções residem na monitorização de mais 30 tipos de conteúdos de um smartphone como ficheiros, SMS, chamadas, redes sociais, a localização em tempo real entre muitas outras funções. Assim, com este software, vamos poder aceder a todas as informações de um smartphone alvo e poder saber o que está a acontecer a toda a hora.

É impossível ficar de fora para quem pretender fazer a monitorização muito aproximada, independentemente qual o motivo seja.

A quem se destina o KidsGuard Pro?

Esta é a primeira pergunta que surge para quem desconhece esta aplicação. A resposta é simples. Na verdade, podemos utilizar esta aplicação para vários fins. Contudo, o mais comum será a monitorização de filhos ou crianças menores ao nosso cuidado face à natureza do funcionamento do software.

Por outro lado, o acesso do KidsGuard Pro a toda a informação de um smartphone torna-o propício para a receção de muita informação que, mediante as leis de cada país, pode servir para usar no smartphone de alguém que nos seja próximo. Evitado será dizer que, nesta última aproximação ao uso do software, devemos ter o máximo de atenção para não infringir as leis de privacidade que devem ser sempre respeitadas.

Antes de prosseguir, cabe-nos informar que o uso indevido ou mau uso desta aplicação fica por conta e risco do leitor.

Afinal, o que monitoriza KidsGuard Pro?

Na verdade, como informamos sobre o poder da aplicação, são monitorizados mais de 30 recursos.

Entre eles, vamos poder receber a informação de um smartphone através do KidsGuard Pro de:

Histórico de chamadas,

Mensagens de texto (SMS),

Fotos,

Vídeos,

Histórico do navegador,

Aplicativos instalados no dispositivo alvo,

Mensagens em plataformas de sociais como o WhatsApp, Facebook, Snapchat, Messenger, Instagram, Telegram, Tinder, Viber, WeChat, etc

Atividades de conta e as notificações do aplicativo também podem ser rastreadas,

Localização por GPS,

Contactos

etc

Então, estamos perante um avançado software que nos pode ser bastante útil na hora da preocupação com os nossos entes mais queridos.

Como funciona o KidsGuard Pro?

Inegavelmente fácil de trabalhar, o modo de funcionamento é simples. Após a subscrição do software, disponível em 3 modalidades tanto para Android como para iOS, podemos instalar uma aplicação no smartphone pretendido.

Devemos ter em conta que esta aplicação está fora de qualquer store, seja Google Play seja App Store pelo que deve ter em conta que se existir mensagem que diga que o site contém malware ao tentar descarregar a app, poderá sempre abrir o site noutro navegador ou clicar em detalhes para continuar o acesso, se assim o desejar.

Neste sentido, lembramos a necessidade de apagar o histórico de navegação e os ficheiros APK descarregados do smartphone de destino após completar a instalação.

Entretanto, vejamos algumas recomendações que o fabricante nos coloca:

Necessidade de aceder ao dispositivo alvo pelo menos durante 5 minutos é obrigatório

O dispositivo alvo deve ter conexão com a Internet para poder instalar o KidsGuard Pro

Necessidade de registar uma conta válida para o KidsGuard Pro, como previamente escrito.

Uma vez instalada e configurada a aplicação no smartphone alvo, a mesma desaparece automaticamente. Ao mesmo tempo, de forma a dificultar que a encontrem, a aplicação ao desaparecer também se auto-renomeia.

Dessa forma, para poder aceder a toda a informação, passamos a ter acesso a um painel de controlo através da nossa conta.

Neste painel de controlo vamos aceder a toda a informação sobre o smartphone. E podemos dar lugar à monitorização a partir daqui.

Controlo Remoto

Todavia, além das capacidades de monitorização, o KidsGuard Pro possui também algumas características de controlo remoto sobre o smartphone onde está instalado.

Podemos contabilizar as seguintes possibilidades de controlo remoto:

Gravação de chamadas

Criação de screenshots

Fazer fotos a partir do smartphone em monitorização.

Conclusão

Sem dúvida, estamos perante uma bela peça de software: bem pensado, bem estruturado e que funciona na perfeição, melhor do que o imaginado. Este é compatível com todos os modelos de Android e iOS, o uso do mesmo não obriga ao root do smartphone para monitorização parental ou qualquer outra monitorização.

Seja como for, o facto de a app ficar completamente invisível e indetetável é uma grande mais-valia a favor da KidsGuard Pro.

Durante a realização desta review, tivemos ainda a oportunidade de contactar com o apoio ao cliente que se mostrou bastante robusto e ajudou em todas as questões colocadas. Por último, mas não menos importante, é o facto de podemos cancelar a subscrição desde o momento que não precisamos mais do software.

NOTA IMPORTANTE: o PPLWARE respeita a privacidade das pessoas e não apoia a monitorização invasiva e sem conhecimento de terceiros que não o propósito inicial deste software. Qualquer uso nesse sentido deve ser por conta e risco dos utilizadores e com noção das consequências associadas.