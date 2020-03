Não há dúvidas que a tesla veio mudar o conceito automóvel. Os carros elétricos são atualmente o que de mais futurista se está a produzir, embora a indústria tradicional em peso ainda mantenha as suas reservas. Apesar de tudo, a empresa de Elon Musk continua forte e já produziu 1 milhão de carros. É obra!

Em 2008, a Tesla começou a vender o seu primeiro carro, o Roadster. Desde essa altura… nem o céu tem sido o limite!

Elon Musk anunciou 1 Milhão de carros elétricos fabricados

Elon Musk pensou num carro elétrico e usou um desportivo caro, um Lotus Elise, para o transformar de motor térmico a elétrico. Assim começou uma caminhada, embora esse primeiro veículo apenas tenha vendido cerca de 2500 unidades. Posteriormente, passados 4 anos, já com outra ideia própria e tecnologia madura, a Tesla anunciou o seu primeiro carro, o Modelo S.

Agora, 12 anos depois, a empresa percorreu um longo caminho. O CEO da companhia, Elon Musk, anunciou no Twitter que a sua empresa produziu o milionésimo carro. Ele acompanhou o tweet com uma foto de grupo de funcionários da Tesla a comemorar a data.

Tesla Model Y é o carro 1 milhão

Conforme podemos ver na imagem partilhada, Musk deixou, a título de mensagem, a ilustração do carro 1 milhão. Trata-se de um Tesla Model Y vermelho, o quinto modelo da empresa, depois do Roadster, Model X, Model S e Model 3. O Modelo Y, um SUV elétrico crossover que atualmente pode encomendados a partir de 65 mil euros. Aliás, os carros elétricos Model Y devem chegar aos primeiros compradores ainda este mês.

O marco de um milhão é uma grande conquista para a Tesla. Houve um tempo, especialmente durante o aumento da produção do Modelo 3 em 2018, que até Musk tinha dúvidas se a empresa conseguiria singrar. O CEO descreveu o momento chave, quando aumentou enormemente o volume de produção de Tesla, como “inferno de produção” e disse que 2018 foi um ano “insuportável”.

Tendo superado o obstáculo de aceleração da produção do Modelo 3, a Tesla está a ir melhor do que nunca. Segundo os dados correntes, a empresa registou subidas na produção, entregas, receita e lucro no último trimestre de 2019. Aliás, o preço das ações da empresa são disso um reflexo, dado que subiu em fevereiro.

E o futuro?

Atualmente, passados alguns problemas estruturais e de mercado, a Tesla está bem posicionada para aumentar significativamente a produção num futuro próximo. A empresa começou a fabricar carros na China no ano passado e atualmente está a construir a sua primeira fábrica europeia em Berlim.

Em termos de veículos futuros, além do Modelo Y, a Tesla alinhou o novo Roadster, o Cybertruck e o Semi, com início de produção planeado para 2020 e 2021.