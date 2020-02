Vídeo compara pormenores do iPhone 12 em relação aos iPhones atuais

A Apple deverá já ter o iPhone 12 pensado e já deverão estar em teste algumas unidades. Aliás, estamos a pouco mais de 7 meses da apresentação da nova linha de iPhones da marca de Cupertino. Nesse sentido, os rumores começam a juntar as peças e ideias, sobre como será o iPhone 2020. Apesar de se falar no lançamento em breve de um novo iPhone (provavelmente o iPhone 9), o foco continua na linha principal da marca.

Os vários rumores começam a convergir para uma estrutura mais ao estilo retangular, mas os tamanhos ainda não reúnem unanimidade.

Novos rumores sobre o iPhone 12

Depois de a Apple ter liderado as vendas de smartphones do quarto trimestre de 2019 e batido recordes de receita, onde o iPhone foi uma peça fundamental, começa a pensar-se no iPhone 12. Nesse sentido, após vários rumores antes do Natal, o site Macotakara mostrou em mão vários modelos da faixa esperada do iPhone 2020.

Obviamente não há forma de comprovar a fiabilidade destes modelos apresentados. Contudo, dando como unânime entre os rumores certas características relacionadas com o novo look do iPhone, podemos ver uma comparação física decente lado a lado dos novos tamanhos de ecrã do iPhone. Estas peças muito possivelmente foram feitas por um fã da marca que acredita que o modelo será aquele, ou ainda, tenha visto e recebido informações de dentro das fábricas e colocado o conhecimento para resultar num formato a partir de esquemas CAD.

Assim, com base nas informações mais recentes de Ming-Chi Kuo, a linha 2020 ‘iPhone 12’ (por falta de nome melhor) será composta por um iPhone OLED de 5,4 polegadas, dois modelos OLED de 6,1 polegadas (com especificações de câmara diferentes), e um modelo OLED de 6,7 polegadas.

iPhone 12 poderá ter os lados planos, como já teve no passado?

Macotakara mediu os modelos fictícios que conseguiu arranjar, e os tamanhos não se alinham com os últimos rumores. Os modelos de Macotakara apresentam um ecrã de 5,4 polegadas, um ecrã de 5,9 polegadas (que pode ser de 6,1 num impulso, assumindo alguma margem de manobra nos tamanhos dos painéis, por exemplo) e um modelo de 6,4 polegadas.

Supondo que o próximo iPhone 12 Max tenha 6,7 ​​polegadas, as dimensões desta maqueta de 6,4 polegadas simplesmente não estarão muito precisas. No entanto, a comparação entre o novo iPhone menor de 5,4 polegadas e o modelo de 6,1 polegadas no meio da estrada é bastante boa. Mais uma vez, todos os modelos apresentam um design de chassi com lados planos.

E sobre o iPhone que vem substituir o iPhone SE?

Se está ansioso pelo modelo mais pequeno do iPhone de última geração, o próximo iPhone de 5,4 polegadas pode ser esse mesmo, o substituto do iPhone SE. Assim sendo, Macotakara mediu a altura da sua maquete de 5,4 polegadas e chega a 131 milímetros.

Para comparação, a altura do iPhone SE de 4 polegadas é de 123 milímetros, e a altura de um iPhone 8 de 4,7 polegadas (que é o que esperamos que o novo iPhone SE seja lançado em março) é de 138 milímetros.

Isso coloca o iPhone OLED de 5,4 polegadas muito próximo ao tamanho e design do iPhone SE de 4 polegadas. Da mesma forma, a largura da maquete de 5,4 polegadas foi medida em 64 milímetros em comparação com 58 milímetros no iPhone SE.

Portanto, há alguns rumores, há algumas pistas mais audazes sobre os possíveis 3 modelos que a Apple irá colocar este ano de 2020 no mercado. Já em março poderemos tirar algumas dúvidas.