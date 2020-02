As 8 (novas) caras de Nioh 2 para a PS4

No ano passado referimos que 2020 era o ano de Nioh 2. O jogo da Koei Tecmo encontra-se em estado bastante avançado e a sua data de lançamento aproxima-se a passos largos.

Entretanto, no ano passado a Koei Tecmo lançou um concurso de criação de avatares… os resultados já foram dados a conhecer.

No final do ano passado, a Team Ninja e a Koei Tecmo lançaram um desafio a todos os jogadores e fãs de Nioh. O desafio consistia na criação de personagens (avatares) para Nioh 2. Nesse sentido, os vencedores teriam direito a ver os seus trabalhos fazer parte do jogo final.

Inicialmente, o objetivo seria o de premiar 3 avatares masculinos e 3 avatares femininos mas, agora que os vencedores já foram anunciados, foi acrescentado mais um a cada sexo. Dessa forma, os trabalhos vencedores respeitam agora a 4 avatares masculinos e 4 femininos:

Foi revelado novo trailer para Nioh 2, na PS4

Entretanto, um novo trailer de Nioh 2 foi revelado para Nioh 2. Neste vídeo podemos ver um pouco mais sobre o violento Japão da era Sengoku (em 1555), no qual o jogo se passa. Durante essa altura, o caos atingiu o País e começou a guerra contra os impiedosos demónios com o nome de Yokai.

O protagonista do jogo é Hideyoshi, um guerreiro samurai e caçador de demónios que esconde um terrível segredo: Hideyoshi é metade Humano e metade Yokai. Dessa dualidade na sua existência, Hideyoshi acaba por ser um proscrito no Japão desta altura ficticia.

Entretanto, um trágico evento ocorre e Hideyoshi acaba por perder o controlo dos seus poderes Yokai. E é precisamente neste momento que entram em cena umas estranhas Pedras Espirituais que o ajudam a controlar os seus poderes demoníacos. Terá de as encontrar todas! Mas… veja o novo trailer de Nioh 2, de seguida:

Nioh 2 será lançado em exclusivo para PS4 a 13 de março de 2020.

Nioh 2