Terror: Endless Night, o horror do frio do Norte

Baseado numa história verídica, o jogo Terror: Endless Night encontra-se em desenvolvimento pelos estúdios polacos Unseen Silence. Venham saber um pouco mais sobre o terror que assombrou o Ártico no Século XIX.

Terror: Endless Night é uma aventura de terror, passada no Circulo Polar Ártico, e que se baseia em factos verídicos. Aliás, além deste jogo agora em desenvolvimento, também este evento foi alvo de uma obra literária (2 volumes) a cabo do autor Dan Simmons.

O jogo é, na sua essência, um jogo de estratégia por turnos e que decorre, tal como referi, em pleno século XIX. O jogador vai assumir o papel de comandante do HMS Chione, um navio de resgate que foi enviado para localizar o misterioso desaparecimento dos navios HMS Terror e HMS Erebus.

Tratam-se de dois navios da Marinha Real britânica, que desapareceram sem deixar rasto, durante uma expedição ao mar gelado do Circulo Polar do Ártico, numa demanda por uma rota para o Leste Asiático.

Originalmente escolhido para liderar essa expedição, o personagem controlado pelo jogador permitiu que o seu filho ocupasse o seu lugar na mesma, com o intuito de isso o ajudar a construir o seu próprio legado.

Com o misterioso desaparecimento da expedição o jogador é enviado numa missão de resgate mas, parece que o azar o persegue e agora encontra-se preso no Oceano Ártico congelado, atormentado por uma culpa avassaladora.

Em Terror: Endless Night, cada membro da nossa tripulação tenta recriar um ser humano. Um individuo com as suas próprias habilidades, necessidades e limites. A tripulação necessita de cuidados, mas não nos podemos esquecer de que o navio também exige atenção e reparações. Dessa forma o jogador vai ter de dividir o seu tempo, entre navio e tripulação, distribuindo turnos, gerindo os mantimentos, e criando regras para a sobrevivência de todos. Todas as decisões contam mas, há que saber viver com as suas consequências.

Muitos serão os dilemas que irão surgir. Preso no gelo e com recursos escassos, o jogador enfrentará vários dilemas morais brutais. E como irá reagir? Demonstrará compaixão ou deixará o implacável frio reduzir a vida humana a um cálculo cruel? Agarrar-se-á à dignidade na morte ou recorrerá ao canibalismo para sobreviver mais um dia?

A noite polar interminável e o frio mortal são suficientes para destruir a sanidade de qualquer um. Se a isso adicionarmos a fome, a dor e a visão dos nossos companheiros de tripulação a definhar, (seja pelas intempéries ou por suicídio), a própria realidade tornar-se-á insuportável.

Terror: Endless Night está previsto para PC PC no último trimestre de 2026, com as versões de consola, a serem lançadas mais tarde.