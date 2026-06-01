Este utilizador instalou quase todas as versões do Windows num ThinkPad de 2005

Um entusiasta de informática conseguiu colocar a funcionar praticamente todas as versões do Windows lançadas ao longo de 26 anos num único IBM ThinkPad T43. O mais impressionante é que todo o processo foi realizado diretamente no equipamento, sem recorrer a qualquer máquina virtual.

Uma viagem por várias gerações do Windows

A experiência foi partilhada por um utilizador do Reddit conhecido como MatiHalek, que publicou várias capturas de ecrã a demonstrar diferentes versões do Windows a correr no mesmo portátil, desde o Windows NT 4.0 até ao Windows 10 22H2.

Ao contrário do que se poderia pensar, o processo não consistiu apenas em apagar o disco e reinstalar um novo sistema operativo de cada vez. Segundo o utilizador, o portátil já incluía o Windows XP quando foi adquirido. A partir daí, adicionou o Windows Vista através de uma configuração de dual boot.

Posteriormente, foi seguindo uma cadeia de atualizações sucessivas, passando pelo Windows 7, Windows 8, Windows 8.1 e pela versão original do Windows 10.

Windows 10 22H2 exigiu soluções alternativas

A versão mais recente utilizada na experiência acabou por ser também a mais complicada de instalar. O Windows 10 22H2 não funcionou de forma direta no antigo ThinkPad, o que obrigou à realização de uma instalação limpa através de um ambiente Windows 10 1709 PE.

Além disso, foi necessário aplicar algumas correções e métodos alternativos para ultrapassar limitações de compatibilidade e concluir o processo com sucesso.

Depois de concluir os testes com as versões mais modernas do Windows, MatiHalek decidiu reformatar o disco rígido e criar uma configuração mais orientada para sistemas históricos.

A escolha final passou por um sistema de multi-boot com Windows 98 SE, Windows NT 4.0 e Windows 2000, permitindo alternar entre diferentes épocas da plataforma da Microsoft no mesmo computador.

Um dos últimos ThinkPad com a marca IBM

Lançado em 2005, o ThinkPad T43 ficou conhecido por ser um dos últimos modelos comercializados sob a marca IBM antes da transição definitiva da linha ThinkPad para a Lenovo. Por esse motivo, continua a ser bastante valorizado entre colecionadores e fãs de hardware retro.

O equipamento podia ser configurado com um processador Intel Pentium M de núcleo único, placas gráficas ATI Mobility Radeon X300 ou X300SE, até 2 GB de memória DDR2 e discos rígidos entre 40 GB e 100 GB.

Apesar da idade avançada, o portátil demonstrou ser capaz de acompanhar uma impressionante viagem por 26 anos da história do Windows.

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