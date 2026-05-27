Microsoft explica o que acontecerá a quem tiver certificados de Secure Boot expirados

A data em que os certificados de Secure Boot do Windows expiram está a aproximar-se rapidamente. Com este momento, a incerteza sobre o futuro de milhões de PCs que ficarão vulneráveis ​​se não forem atualizados. A Microsoft já decidiu o que fará a estes computadores e a quem decidir ignorar este passo de segurança.

Certificados de Secure Boot expirados?

Dentro de alguns dias, os certificados de Secure Boot em milhões de computadores tornar-se-ão oficialmente obsoletos. Introduzido em 2011, o módulo de Secure Boot é responsável por garantir a segurança do seu PC no arranque, impedindo a execução de programas potencialmente maliciosos na máquina. Graças a este módulo, apenas o software com assinatura digital está autorizado a ser executado quando o seu PC é iniciado.

Infelizmente, estes certificados de Secure Boot estão prestes a expirar. A Microsoft, que alertou para este prazo há alguns meses, terá tomado as medidas necessárias para evitar que milhões de PCs fiquem vulneráveis ​​após a expiração destes certificados.

Windows 11 deixará de receber atualizações

A empresa de Redmond, em princípio, implementou automaticamente novos certificados de Secure Boot atualizados através do seu módulo Windows Update. Para o ajudar a compreender melhor a situação, a Microsoft também atualizou o Windows 11 para incluir um novo sistema que indica se os certificados de Secure Boot do seu PC estão atualizados.

O procedimento para verificar isso é muito simples. Isto envolve aceder à aplicação Segurança do Windows para verificar se a Secure Boot está ativada e atualizada. Os certificados mais recentes disponíveis, implementados desde 2023, deverão, em princípio, proteger o PC até 2038. Caso contrário, o futuro deste PC estará em risco.

Microsoft quer garantir a segurança máxima

O que acontecerá quem quer continuar realmente a utilizar um PC cujos certificados de Secure Boot já não estejam atualizados? Na prática, a máquina ainda funcionará e será utilizável, mas entrará num estado de segurança permanentemente comprometido. A Microsoft deixará de enviar atualizações de segurança para os ficheiros essenciais ao arranque do PC.

Assim, o computador deixará de receber listas de bloqueio contra os malwares bootkit mais recentes. Mais importante ainda, o PC permanecerá certamente preso à versão atual do Windows 11. Devido à expiração dos certificados de Secure Boot, as futuras atualizações importantes do Windows 11 não serão instaladas se não detetarem a presença dos certificados de Secure Boot 2023 na sua máquina, impedindo que o sistema se torne inseguro.