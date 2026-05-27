Air Invictus: Nissan é a viatura oficial de um dos eventos mais inovadores do ano em Portugal

A Nissan associa-se ao Air Invictus 2026 como viatura oficial, marcando presença, no ar e no terreno, num dos eventos mais inovadores do ano em Portugal.

A Nissan é a viatura oficial do Air Invictus 2026, um evento de acrobacias aéreas que terá lugar sobre o Rio Douro, entre o Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia, nos dias 19, 20 e 21 de junho.

Com esta parceria, a Nissan Portugal associa-se a um evento que celebra a inovação, a tecnologia e o espetáculo, "reforçando o seu posicionamento como uma marca dinâmica, tecnológica e orientada para o futuro, valores que partilha com o espírito do Air Invictus", nas suas palavras, em comunicado ao Pplware.

Espetáculo de drones vai tentar bater recorde europeu

Ao longo de três dias, o Air Invictus irá transformar os céus do Grande Porto num palco único, com um programa diversificado que inclui o seguinte:

Acrobacias aéreas;

aéreas; Corridas de aviões;

de aviões; Performances noturnas;

noturnas; Um espetáculo de drones que irá tentar bater o recorde europeu com mais de 3050 drones.

Além de ser a viatura oficial do Air Invictus, neste primeiro ano de parceria, a Nissan vai marcar presença com várias ativações no espaço dedicado ao público.

Um avião totalmente decorado com a marca Nissan irá sobrevoar o Rio Douro em duas passagens de baixa altitude, no sábado e no domingo, podendo também ser visto em exposição no aeródromo de Vilar de Luz, na Maia, a partir de sexta-feira, dia 19 de junho.

Nissan quer aproximar a tecnologia das pessoas

Com esta presença, a Nissan reforça o seu posicionamento enquanto marca orientada para o futuro, que aposta na inovação, eletrificação e criação de experiências que aproximam tecnologia e pessoas.

Esta parceria reflete a ambição da Nissan em estar na linha da frente da inovação e de proporcionar experiências que vão além da mobilidade. O Air Invictus combina engenharia, precisão e espetáculo, dimensões que fazem parte do ADN da Nissan e da forma como imaginamos a mobilidade do futuro.

Disse Pedro Sá, COO da Nissan Portugal, explicando que a visão da Nissan Intelligent Mobility reflete precisamente esta ambição de transformar a mobilidade através da tecnologia e da conectividade.

Segundo Luís Castro, diretor-executivo da Air Invictus, "é uma honra ter a marca Nissan como viatura oficial do Air Invictus", uma vez que "as duas marcas têm claramente valores em comum, com destaque para a sustentabilidade e inovação".

O Air Invictus 2026 decorre entre os municípios do Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos e Maia, e espera atrair cerca de um milhão de visitantes.

Ao longo dos três dias, o evento apresenta mais de uma dezena de iniciativas que combinam espetáculo aéreo, tecnologia, música e experiências para toda o público.

Consulte o programa do Air Invictus 2026