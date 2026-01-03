Adeus à ativação do Windows sem ligação à Internet! Microsoft acabou com esta opção

Ativar o Windows sem ligação à internet tornou-se impossível. Isto acontece agora porque a Microsoft eliminou a última opção restante para completar o processo de ativação do software sem a necessidade de ligação à web. Na verdade este era um acontecimento esperado.

Fim da ativação do Windows sem ligação à Internet

De acordo com a informação partilhada, a empresa de Redmond parece ter descontinuado a opção de ativar o Windows usando um telefone . Esta alteração afeta o Windows 11, bem como versões como o Windows 10 e o Windows 7. Esta situação prejudica os utilizadores que não conseguem (ou não querem) ligar o computador onde estão a efetuar a instalação à internet.

O mais surpreendente é que a opção de ativar o Windows usando um telefone e sem acesso à internet deixou de funcionar repentinamente. De facto, as instruções para realizar esta ação ainda constam do site de suporte da Microsoft. No entanto, há relatos de que o procedimento já não funciona.

A Microsoft oferecia a opção de ligar para um número de telefone para ativar o Windows sem ligação à Internet. O Windows 11 é ativado automaticamente quando o computador se liga à internet, mas como o processo pode por vezes falhar, a opção de ativação por telefone também está disponível. Ao longo do último mês, têm surgido relatos de temtativas de ativar o Windows utilizando este método e não obtiveram sucesso.

Microsoft acabou com esta opção que muitos usavam

Segundo os relatos, quando os utilizadores ligam para os números de telefone designados para ativar o Windows sem internet, recebem uma mensagem pré-gravada a informar que esta opção já não está disponível. "O suporte para a ativação do produto está agora online. Para ativar o seu produto da forma mais rápida e conveniente, visite o nosso portal de ativação online em aka.ms/aoh ", lê-se na resposta automática.

Aceder a este endereço abre o portal de ativação de produtos da Microsoft, onde os utilizadores devem iniciar sessão com uma conta online para completar o processo. Portanto, parece que ativar o Windows sem ligação à internet é coisa do passado. Até ao final de 2025, a Microsoft bloqueou um método popular para ativar o Windows 10 ou 11 sem utilizar a interface web, conhecido como KMS38.

É evidente que a empresa está a eliminar todas as falhas possíveis para garantir que os utilizadores estão online para ativar os produtos. Isto não é surpreendente. A Microsoft já não permite que os utilizadores configurem o Windows 11 com uma conta local, obrigando a usar os PCs com uma conta Microsoft. Romper qualquer ligação offline com os seus produtos parece ter-se tornado um pilar da estratégia da Microsoft.