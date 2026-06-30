WhatsApp corrigiu falha de segurança crítica, mas que era útil

O WhatsApp corrigiu completamente uma vulnerabilidade estranha. Esta estava na verificação de encriptação e era usada de forma não oficial para determinar se os utilizadores estavam bloqueados. Isto foi tratado através de uma atualização do servidor.

WhatsApp corrigiu falha de segurança

O serviço de mensagens da Meta implementou discretamente uma mudança que põe fim a um dos métodos mais falados nos últimos tempos para descobrir se um contacto bloqueou outro utilizador. A alteração já está ativa tanto no Android como no iPhone e afeta o sistema de verificação de encriptação de ponta a ponta da aplicação.

Até então, alguns utilizadores tinham descoberto que era possível obter pistas bastante fiáveis ​​sobre um chat bloqueado, acedendo às informações da conversa e verificando o estado da verificação automática de encriptação. Quando esta verificação falhava e exigia uma verificação manual, muitos interpretavam este comportamento como um sinal de que o outro contacto tinha bloqueado a conversa.

No entanto, essa possibilidade desapareceu agora. Após as alterações introduzidas pelo WhatsApp, a verificação automática de encriptação funciona agora normalmente mesmo em conversas onde o bloqueio está ativo. Consequentemente, este procedimento já não é útil para confirmar se alguém restringiu o contacto com outro utilizador.

Encriptação mostrava utilizadores bloqueados

A empresa não anunciou oficialmente a mudança, mas os testes mostram que o comportamento anterior foi interrompido. Além disso, tudo indica que esta correção foi aplicada diretamente dos servidores do WhatsApp e não por uma atualização distribuída pela Google Play ou pela App Store. Este pormenor é importante porque significa que os utilizadores não precisam de instalar uma versão nova para beneficiarem da mudança.

A correção foi implementada remotamente e já está disponível para toda a base de utilizadores da plataforma. De acordo com a análise, o problema nunca afetou a encriptação de ponta a ponta. A segurança da conversação continuou a funcionar corretamente mesmo quando um contacto bloqueava o outro. O único problema estava no processo de verificação automática, que gerou uma pista que revelou um bloqueio.

Embora o método tenha deixado de funcionar, ainda existem alguns sinais tradicionais que podem sugerir um bloqueio. Falamos de mensagens que permanecem com um único visto durante longos períodos, chamadas que não são completadas ou a ausência de determinados dados visíveis no perfil.