Pagamento do IUC em maio? Fisco alerta para data

Nos últimos tempos têm surgido muitas dúvidas sobre o Imposto Único de Circulação (IUC), sobretudo com a circulação de informação sobre mudanças no calendário de pagamento. Se tem de pagar o IUC em maio, saiba até quando o tem de fazer.

Como já referimos várias vezes, apesar das alterações legislativas já aprovadas para os próximos anos, em 2026 não há mudanças no modelo atual de pagamento. Segundo a Autoridade Tributária, o IUC continua a ser pago até ao último dia do mês da matrícula do veículo.

Se a matrícula é de maio, então o pagamento deverá acontecer até 1 de junho, porque 31 de maio é domingo, segungo alerta o fisco aqui.

Pagamentos do IUC a partir de 2028

A proposta define que, a partir de 2028, o IUC seja pago assim:

Até 100 € - pagamento único até final de abril.

- pagamento único até final de abril. Entre 100 € e 500 € - pagamento em duas prestações (abril e outubro).

- pagamento em duas prestações (abril e outubro). Mais de 500 € - três prestações (abril, julho e outubro).

Haverá um período de transição em 2027 com regras diferentes (por exemplo, outubro como mês principal para determinados valores) para evitar que os proprietários tenham de pagar dois IUCs num espaço muito curto, um problema que foi mencionado durante a discussão da lei.

IUC, como funciona este ano?

Anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC) está a pagamento até ao último dia do mês da matrícula do veículo.

Para pagar basta e entrar com NIF e password no site das finanças e depois: