Pagamento do IUC em maio? Fisco alerta para data
Nos últimos tempos têm surgido muitas dúvidas sobre o Imposto Único de Circulação (IUC), sobretudo com a circulação de informação sobre mudanças no calendário de pagamento. Se tem de pagar o IUC em maio, saiba até quando o tem de fazer.
Como já referimos várias vezes, apesar das alterações legislativas já aprovadas para os próximos anos, em 2026 não há mudanças no modelo atual de pagamento. Segundo a Autoridade Tributária, o IUC continua a ser pago até ao último dia do mês da matrícula do veículo.
Se a matrícula é de maio, então o pagamento deverá acontecer até 1 de junho, porque 31 de maio é domingo, segungo alerta o fisco aqui.
Pagamentos do IUC a partir de 2028
A proposta define que, a partir de 2028, o IUC seja pago assim:
- Até 100 € - pagamento único até final de abril.
- Entre 100 € e 500 € - pagamento em duas prestações (abril e outubro).
- Mais de 500 € - três prestações (abril, julho e outubro).
Haverá um período de transição em 2027 com regras diferentes (por exemplo, outubro como mês principal para determinados valores) para evitar que os proprietários tenham de pagar dois IUCs num espaço muito curto, um problema que foi mencionado durante a discussão da lei.
IUC, como funciona este ano?
Anualmente o Imposto Único de Circulação (IUC) está a pagamento até ao último dia do mês da matrícula do veículo.
Para pagar basta e entrar com NIF e password no site das finanças e depois:
- Ir a Cidadãos > Serviços > IUC > Entregar Declaração
- Emitir o documento de pagamento
Alguém me explica o porquê desta mudança? A nível prático, que traz de valor à sociedade?
Já saíram montes de alterações e divulgações; a ideia do Governo é confundir para arrecadar multas.
Os funcionários do fisco deixam de se preocupar durante todo o ano com as cobranças do imposto, a entrega do dinheiro à câmaras e quando é que as cobranças passam para as execuções fiscais e os diversos prazos da cobrança coerciva. Podem-se dedicar a outras tarefas, encerrada a fase do IUC. O recebimento mais cedo do dinheiro do IUC permite uma melhor gestão da tesouraria.
Foi isto que disse o governo. Depois caiu na asneira de falar no mês único de cobrança, em vez do mês de de matrícula, e o pessoal só se lembra disso.
Injeção de dinheiro rápido em um mês especifico e não a conta gotas, deve ser para devolver o IRS, porque este ano para mim está complicado até para validarem.
A AT deve começar a tirar os ovos de debaixo dos braços e emitir as Nitas de Cobrança atempadamente, ou seja, no final do mês anterior (abril) ao período de cobrança). Tanto blabla com o novo tipo de cartas… e há contribuintes a receber ba última semana antes do final do tempo.
Já é tempo de se começar a ser (um bocadinho) profissionais!