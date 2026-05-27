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Pagamento do IUC em maio? Fisco alerta para data

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Autor: Pedro Pinto

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  1. Uh? says:
    27 de Maio de 2026 às 18:19

    Alguém me explica o porquê desta mudança? A nível prático, que traz de valor à sociedade?

    Responder
    • LMR says:
      27 de Maio de 2026 às 19:29

      Já saíram montes de alterações e divulgações; a ideia do Governo é confundir para arrecadar multas.

      Responder
    • Max says:
      27 de Maio de 2026 às 19:41

      Os funcionários do fisco deixam de se preocupar durante todo o ano com as cobranças do imposto, a entrega do dinheiro à câmaras e quando é que as cobranças passam para as execuções fiscais e os diversos prazos da cobrança coerciva. Podem-se dedicar a outras tarefas, encerrada a fase do IUC. O recebimento mais cedo do dinheiro do IUC permite uma melhor gestão da tesouraria.
      Foi isto que disse o governo. Depois caiu na asneira de falar no mês único de cobrança, em vez do mês de de matrícula, e o pessoal só se lembra disso.

      Responder
    • Danny says:
      27 de Maio de 2026 às 19:46

      Injeção de dinheiro rápido em um mês especifico e não a conta gotas, deve ser para devolver o IRS, porque este ano para mim está complicado até para validarem.

      Responder
  2. Ferreira says:
    27 de Maio de 2026 às 20:49

    A AT deve começar a tirar os ovos de debaixo dos braços e emitir as Nitas de Cobrança atempadamente, ou seja, no final do mês anterior (abril) ao período de cobrança). Tanto blabla com o novo tipo de cartas… e há contribuintes a receber ba última semana antes do final do tempo.
    Já é tempo de se começar a ser (um bocadinho) profissionais!

    Responder

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