Carros elétricos podem não precisar de novas redes de energia: há uma solução mais barata

Um dos entraves, muitas vezes o argumento único dos que resistem à ideia do futuro ser apenas com carros elétricos, é que pressão crescente sobre as redes elétricas locais que pode levar a um ponto de rutura. A solução será investir milhões para infraestruturas que suportem esta transição. Contudo, há um estudo que parece apontar para uma solução bem mais barata e eficiente.

O crescimento acelerado dos veículos elétricos está a colocar uma pressão nas regiões onde a adoção já é significativa.

Contudo, um novo estudo sugere que a solução pode não passar por investir milhões em novas infraestruturas, mas sim por algo muito mais simples: gerir quando os carros carregam.

Mais carros elétricos, mais pressão sobre a rede

À medida que os carros elétricos ganham popularidade, começa a surgir um desafio menos visível para o público. Não são as grandes centrais elétricas ou as linhas de alta tensão que enfrentam maiores dificuldades, mas sim a rede de distribuição local, transformadores de bairro, linhas secundárias e subestações urbanas concebidas para padrões de consumo muito diferentes dos atuais.

Em alguns países com maior adoção dos carros elétricos, essa é hoje já uma realidade, nos EUA, em estados como a Califórnia. O padrão repete-se: muitos condutores chegam a casa ao final do dia e ligam o carro à tomada praticamente à mesma hora. O resultado são picos de procura concentrados, difíceis de absorver sem reforçar equipamentos locais.

Historicamente, a resposta das empresas elétricas tem sido expandir a infraestrutura. Mais cabos, mais transformadores e mais obras. O problema é que estes custos acabam frequentemente distribuídos por todos os consumidores, tenham ou não um veículo elétrico.

A solução pode estar em não carregar todos ao mesmo tempo

Um estudo recente elaborado pelo The Brattle Group, aponta para uma alternativa mais eficiente: a chamada carga gerida ativa.

A ideia é relativamente simples. Em vez de limitar os utilizadores ou impedir carregamentos, os sistemas ajustam automaticamente o momento e a potência da carga, evitando que milhares de veículos consumam energia simultaneamente.

Para avaliar o impacto real desta abordagem, os investigadores analisaram dados de 58 proprietários de veículos elétricos no estado de Washington. Os resultados mostram que a gestão dinâmica do carregamento reduz significativamente a pressão sobre a rede elétrica sem comprometer a utilização diária dos veículos.

Na prática, a rede consegue acomodar mais carros elétricos usando melhor a energia disponível.

O momento da implementação é decisivo

Outro ponto destacado pelo estudo é o timing. Implementar programas de carregamento inteligente numa fase inicial da adoção dos veículos elétricos permite evitar custos muito superiores no futuro.

Investigações anteriores já alertavam para este risco: uma carga totalmente desorganizada pode obrigar a investimentos massivos em reforços locais da rede elétrica, aumentando as tarifas para todos os clientes.

Regiões como Nova Iorque ou Massachusetts, onde a adoção cresce rapidamente, enfrentam agora decisões semelhantes às da Califórnia. Antecipar o problema poderá significar poupanças relevantes a médio prazo.

Convencer os condutores continua a ser o maior desafio

Apesar das vantagens técnicas, existe um obstáculo importante: a adesão das pessoas.

Os programas de carga gerida dependem normalmente da participação voluntária dos condutores. E muitos receiam ficar sem bateria quando mais precisam do carro.

Os sistemas mais avançados procuram resolver esta preocupação recorrendo à análise de hábitos reais de utilização. Plataformas inteligentes aprendem rotinas, horários de saída e padrões de carregamento. Se um utilizador costuma desligar o carro às 7h30, por exemplo, o sistema garante que a bateria esteja pronta a essa hora, mesmo que a energia tenha sido distribuída ao longo da noite.

O objetivo não é retirar controlo ao condutor, mas tornar o processo invisível e automático.

Menos obras, mais dados

Outro desafio passa pelas próprias empresas elétricas e pelos reguladores, que precisam de confiar que estas soluções realmente aliviam transformadores e linhas locais.

É aqui que entram as chamadas centrais elétricas virtuais (VPP - Virtual Power Plants) e plataformas digitais especializadas. Algumas empresas da área, como a EnergyHubc ou WeaveGrid têm vindo a testar programas piloto que permitem medir resultados concretos.

Segundo os autores do relatório, uma implementação bem desenhada de carga gerida pode duplicar a capacidade da rede para integrar veículos elétricos sem necessidade de grandes obras físicas.

Impacto ambiental também pode ser significativo

Os benefícios não são apenas económicos ou técnicos. Existem também ganhos ambientais diretos.

Ao reduzir picos de consumo, diminui a necessidade de ativar centrais de produção mais poluentes, frequentemente usadas em momentos críticos de elevada procura. Além disso, torna-se mais fácil aproveitar excedentes de energia renovável, deslocando o carregamento para períodos com maior produção solar ou eólica.

Menos expansão de infraestruturas significa ainda menos materiais utilizados, menos emissões associadas à construção e menor impacto territorial.

Num momento em que a eletrificação da mobilidade acelera em vários países, a mensagem do estudo é clara: antes de construir mais rede elétrica, pode ser mais inteligente usar melhor aquela que já existe.

Leia também: