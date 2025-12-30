BYD prestes a ultrapassar a Tesla nas vendas de carros elétricos em 2025

Há uma corrida silênciosa e muito discreta a acontecer no mundo automóvel. Duas das marcas mais conhecidas lutam para garantir o topo das vendas e uma mudança é esperada ainda este ano. Falamos da Tesla e da BYD, com a marca chinesa a questar prestes a ultrapassar a Tesla nas vendas de carros elétricos em 2025.

Ascensão meteórica da BYD nos carros elétricos

A indústria automóvel prepara-se para assistir a uma mudança histórica na liderança do mercado de carros elétricos. Segundo as mais recentes projeções de analistas e dados de mercado, a BYD está posicionada para ultrapassar a Tesla nas vendas globais de veículos totalmente elétricos (BEV) no ano de 2025.

Este marco representa um ponto de viragem significativo na mobilidade elétrica. O domínio norte-americano cede lugar à crescente influência asiática. Os dados acumulados até ao final de novembro de 2025 revelam que a BYD atingiu um volume de vendas de aproximadamente 2,07 milhões de veículos elétricos.

Em contraste, a Tesla, liderada por Elon Musk, reportou entregas na ordem dos 1,22 milhões até ao final de setembro. Temprojeções anuais a apontarem para cerca de 1,65 milhões de unidades. Esta discrepância coloca a BYD numa posição privilegiada para encerrar o ano como a nova líder mundial do setor.

O futuro da Tesla estará nas novas tecnologias

A marca norte-americana enfrenta uma possível retração nas entregas anuais, estimada em cerca de 8%. Já a concorrente chinesa tem capitalizado numa estratégia de diversificação geográfica e num portefólio de produtos mais acessível. Mesmo enfrentando tarifas mais rigorosas na Europa e na América do Norte, a expansão internacional da marca tem compensado a intensa guerra de preços no seu mercado doméstico.

O futuro da Tesla e as novas tecnologias Vários fatores contribuem para o abrandamento da Tesla, incluindo o fim de incentivos fiscais importantes nos Estados Unidos e um desgaste da imagem pública associada à sua liderança. No entanto, o mercado não vê este cenário como o fim da linha para a empresa americana.

Analistas do setor sugerem que o foco da empresa está a transitar para a condução autónoma. Tem grandes expectativas depositadas no lançamento de novas plataformas de "robotáxis" previstas para 2026. Esta transição indica que, embora a BYD possa conquistar a coroa dos volumes de vendas de carros elétricos a curto prazo, a batalha pela inovação tecnológica continua acesa.