BYD ATTO 3 EVO chega a Portugal com mais autonomia e carregamento ultrarrápido

A BYD reforçou o seu SUV familiar com o novo ATTO 3 EVO, que chega a Portugal com 510 km de autonomia e carregamentos de 220 kW. Com tração traseira e arquitetura de 800V, o modelo foca-se em oferecer maior eficiência e performance tecnológica no segmento elétrico.

BYD ATTO 3 EVO chega a Portugal

A BYD oficializou o lançamento do novo BYD ATTO 3 EVO, uma atualização profunda do SUV que marcou a entrada da fabricante no mercado europeu. Com chegada marcada para março de 2026, esta nova versão foca-se em colmatar as necessidades das famílias modernas. Apresenta melhorias substanciais na performance, na gestão energética e na versatilidade do espaço interior.

A marca reforça assim a sua posição como líder mundial em veículos de novas energias, apostando numa arquitetura elétrica mais avançada. O grande destaque desta evolução recai sobre a autonomia e a velocidade de carregamento.

Graças a uma arquitetura elétrica de 800 V, o ATTO 3 EVO permite agora carregamentos rápidos em corrente contínua de até 220 kW. Isso possibilita recuperar de 10% a 80% da bateria em apenas 25 minutos. Equipado com uma bateria de 74,8 kWh, o modelo alcança uma autonomia combinada WLTP de 510 km.

Mais autonomia e carregamento ultrarrápido

No que toca à dinâmica, o veículo abandonou a tração dianteira em favor de um sistema de tração traseira com suspensão Multi-link, desenvolvendo 313 cv de potência e 380 Nm de binário. Este conjunto permite cumprir o arranque dos 0 aos 100 km/h em 5,5 segundos. Segundo a BYD, este modelo demonstra o progresso da marca ao reunir inovações que resultam numa proposta potente, eficiente e repleta de funcionalidades úteis.

A habitabilidade foi otimizada através da e-Platform 3.0 e da tecnologia Cell to Body, onde a bateria é integrada diretamente no chassis, aumentando a rigidez torsional e o espaço útil. A bagageira cresceu para os 490 litros, sendo complementada por um novo compartimento dianteiro de 101 litros, ideal para cabos de carregamento. No interior, o cockpit é dominado por um ecrã tátil de 15,6 polegadas com integração nativa de serviços Google e um assistente de voz por IA.

O novo BYD ATTO 3 EVO já se encontra disponível em Portugal na versão Design, com um preço de partida de 43.990 euros. O pacote inclui uma garantia abrangente de seis anos ou 150.000 km para o veículo, enquanto a bateria beneficia de uma cobertura de oito anos ou 250.000 km.