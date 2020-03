O Coronavírus trouxe ao mundo uma nova realidade. Uma das mudanças importantes recomendada pela DGS passa por não efetuar pagamentos com dinheiro físico. Assim, a utilização de cartão de débito, crédito ou smartphone, através do serviço MB WAY, são preferenciais.

Contudo, com cartões poderá ter que tocar no terminal de pagamento par inserir o código PIN. Com o smartphone esse deixa de ser um problema. Se não sabe como usar o MB WAY no seu smartphone, nós ajudamos.

O MB WAY é a solução Multibanco que lhe permite fazer transferências instantâneas, compras online e físicas, gerar cartões virtuais MB NET e ainda levantar dinheiro através do seu smartphone, tablet ou PC. Assim, o pagamento de compras físicas é aquele onde nos vamos focar neste artigo, explicando o processo de adesão ao serviço. É por aí que vamos começar.

Como aderir ao MB WAY

Em primeiro lugar, deverá confirmar se o seu número de telefone está associado à sua conta bancária. Caso esteja, poderá efetuar a adesão ao MB WAY através do smartphone, caso contrário, deverá dirigir-se a uma caixa da rede Multibanco.

Adesão através da app

Deverá começar por fazer o download da app para o seu smartphone. A app está disponível para Android, iOS e Windows.

Tenha consigo os dados do cartão que vai associar ao serviço. Por exemplo, o cartão de débito que utiliza diariamente

Na app, clique em Ainda não tem conta? e insira os dados do cartão (número e data de validade).

Insira em seguida o seu número de telefone, onde irá receber um SMS com um código.

Insira o código na app e está feito.

Adesão através da caixa Multibanco

Na caixa Multibanco, insira o seu cartão e escolha a opção MB WAY.

Introduza o número de telemóvel.

Faça download da app (Android, iOS e Windows).

Insira os dados de adesão definidos no Multibanco.

Por fim, confirme com o SMS recebido no smartphone e está pronto!

Agora que já aderiu, como pode pagar no supermercado apenas com o smartphone?

Como pagar no supermercado com MB WAY

No momento de pagar a conta do supermercado, deverá indicar à pessoa que o está a atender que quer pagar com Multibanco. No terminal irá surgir no ecrã um código QR.

Se o seu smartphone tiver NFC, então basta aproximar o smartphone do terminal e confirmar o pagamento com a sua impressão digital ou código PIN escolhido previamente.

No entanto, se não tiver NFC, então deverá abrir a app e escolher a opção “Pagar com MB WAY”. A câmara é ativada para fazer a leitura do código QR.

Há, além disso, a possibilidade de pagar através do número de telemóvel, com um código presente na terceira opção de pagamento. No entanto, o comerciante terá que ter o leitor indicado para o efeito.

Este simples processo e bastante seguro do ponto de vista do pagamento, fazendo assim com que evite tocar em mais uma superfície que poderá estar contaminada. No entanto, não se esqueça de seguir as recomendações. Só saia de casa para ir às compras em caso estritamente necessário.

