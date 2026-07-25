Como colocar qualquer ficheiro MP3 como toque de chamada no iPhone

Sim, é uma dica "old fashion"... ou à moda antiga, como se costuma dizer. Mas, grande parte dos utilizadores não sabe que é assim tão fácil fazer. Tem aí aquele MP3 com o som que desperta os seus sentidos?

Durante anos, personalizar o toque de chamada de um iPhone foi um processo pouco intuitivo, obrigando os utilizadores a recorrer ao GarageBand, ao Mac ou ao PC. Contudo, com o iOS 26, a Apple simplificou bastante esta tarefa, permitindo utilizar praticamente qualquer ficheiro de áudio como toque diretamente no iPhone.

Se tem um MP3 da sua música favorita, uma gravação de voz ou qualquer outro ficheiro de áudio compatível, o processo demora apenas alguns segundos.

O que é necessário?

Antes de começar, confirme que o ficheiro cumpre alguns requisitos:

Está guardado na aplicação Ficheiros do iPhone.

Tem uma duração máxima de 30 segundos.

Está num formato suportado, como MP3, M4A, AAC ou WAV.

Não está protegido por DRM, como acontece com as músicas descarregadas diretamente do Apple Music.

Como definir um MP3 como toque

Depois de ter o ficheiro no iPhone, basta seguir estes passos:

Abra a aplicação Ficheiros; Localize o ficheiro de áudio pretendido; Toque no botão Partilhar; Escolha Mais; Selecione Usar como toque;

O toque ficará imediatamente disponível nas definições do sistema.

Como alterar o toque de chamada

Caso pretenda selecionar esse novo toque:

Abra Definições; Entre em Sons e Háptica; Toque em Toque; Escolha o ficheiro que acabou de adicionar.

Também pode definir um toque para um contacto

Se preferir atribuir um toque diferente a uma pessoa específica:

Abra a aplicação Contactos; Escolha o contacto. Toque em Editar; Selecione Toque; Escolha o toque personalizado.

Há algumas limitações

Apesar da novidade tornar o processo muito mais simples, continuam a existir algumas restrições:

É suportado? Observações ✅ MP3 Sim, desde que tenha até 30 segundos. ✅ M4A, AAC, WAV Também são compatíveis. ❌ Apple Music As músicas protegidas por DRM não podem ser usadas como toque. ❌ Ficheiros superiores a 30 segundos Devem ser previamente cortados.

Uma funcionalidade muito pedida

A possibilidade de utilizar qualquer ficheiro de áudio como toque sem recorrer ao GarageBand era uma das funcionalidades mais solicitadas pelos utilizadores do iPhone.

Com o iOS 26, a Apple eliminou vários passos intermédios e aproximou a experiência daquela que os utilizadores Android têm há vários anos.

Embora continue a existir a limitação da duração máxima e dos ficheiros protegidos por direitos de autor, criar um toque personalizado passou finalmente a ser uma tarefa simples e acessível para qualquer utilizador.