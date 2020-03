Apple lança novo iPad Pro com scanner 3D e suporte para trackpad

A Apple divulgou uma atualização para o iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas. Assim, com este “update”, os dois novos tablets terão um sistema de câmara dupla, suporte completo ao trackpad, um scanner LiDAR para Realidade Aumentada e um processador atualizado.

Segundo alguns rumores, estariam por dias algumas novidades. O lançamento trouxe algo mais do que aquilo que se andava a falar.

Apple coloca dois produtos renovados no mercado dos dispositivos móveis

Conforme o eco que se fazia sentir desde há várias semanas, é agora oficial a remodelação dos principais modelos do iPad Pro. Assim, estes agora trazem um sistema de câmara dupla que inclui uma lente ultra larga de 10 megapixels e uma lente larga de 12 megapixels.

As câmaras Wide e as novas Ultra Wide ajudam a enquadrar a foto ou o vídeo com outra qualidade. Este conjunto, adicionando microfones com qualidade de estúdio e áudio com quatro alto-falantes, permite com um iPad fazer outras aventuras no mundo da captação de imagem, inclusive com filmagem multicâmara. A nova atualização também adiciona um scanner LiDAR, que é usado para deteção de profundidade e, portanto, ajuda a facilitar o trabalho de Realidade Aumentada.

Estes novos tablets vêm já com o sistema operativo iPadOS 13.4. Assim, os modelos iPad Pro de 11 e 12,9 polegadas agora suportam totalmente trackpads e um deles está incluído o novo Magic Keyboard para iPad. O teclado separado é retroiluminado e encaixa-se magneticamente o que permite que o tablet Pro flutue acima das teclas.

O novo iPad Pro introduz tecnologias avançadas nunca antes disponíveis na computação móvel. Combina um ecrã móvel mais avançado com desempenho poderoso, câmaras profissionais, áudio profissional, o inovador Scanner LiDAR e o novo Magic Keyboard com Trackpad, este é outro grande avanço para o iPad. Não há outro dispositivo no mundo como o novo iPad Pro e achamos que os nossos clientes vão adorar.

Disse Phil Schiller, vice-presidente da Apple, em comunicado à imprensa.

2020 traz finalmente atualização ao iPad Pro

De facto o ano 2020, mesmo sendo um ano para já muito difícil, traz a primeira atualização de hardware dos modelos do iPad Pro desde que foram lançados em 2018. Até ao momento, esta era a maior lacuna entre as atualizações, sendo 2019 o único ano em que não houve um novo modelo desde o original em 2015. E isso significa que este é o primeiro novo modelo do iPad Pro desde que a Apple criou no iOS a nova variante dedicada do ao iPad, o iPadOS .

Embora não seja uma atualização tão radical quanto o modelo anterior – que introduziu USB-C , Face ID e armazenamento de até 1 TB – o 2020 iPad Pro é uma atualização notável nas especificações, utilizando o novo chip A12Z Bionic da Apple.

Esta será uma atualização intermédia, em termos de grandes novidades. O 5G estará preparado só para o próximo ano. Até lá, estes trunfos poderão atrair os utilizadores, mas o mercado está complicado, quando à análise comportamental.

Preços e disponibilidade

A página da Apple Portugal ainda mantém a secção do novo iPad por traduzir. O que reflete bem o estado complicado do mundo e da Apple em especial. Já não se via tal situação há alguns anos.

Segundo a página, o iPad Pro de 11 polegadas começa em 909 euros e o iPad Pro de 12,9 polegadas em 1129 euros. As encomendas já podem ser feitas e os dispositivos estarão disponíveis a partir de 24 de março. O iPadOS 13.4 exigido estará disponível no mesmo dia.

Por fim, importa falar no fantástico Magic Keyboard para o novo tablet da Apple. Este não estará disponível até maio e vai custar 219 euros para o iPad Pro de 11 polegadas e 399 euros para a edição de 12,9 polegadas.