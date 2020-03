Os dias que vivemos são de isolamento para muitos. Passar os dias em casa com as crianças pode ser um verdadeiro desafio e há que explorar todas as opções para as manter ocupadas de forma a que possam continuar a aprender e a desenvolver novas habilidades. As apps móveis podem ser uma ajuda.

Para o ajudar, selecionámos 5 apps didáticas para instalar no seu Android.

Nos próximos tempos poderá ser obrigado a passar muitos dias seguidos com os seus filhos, confinados a quatro paredes. No tempo de isolamento que se impõe vai ter que ser engenhoso para manter as crianças ocupadas e ativas, para que não desespere.

Tentar manter rotinas, fazer trabalhos idênticos aos da escola (muitos até propostos pelos professores), oferecer atividades que se apresentem como novidade, apanhar sol, nem que seja à janela, são apenas algumas ideias básicas que cada pai saberá como pôr em prática da melhor forma.

A pensar nos mais novos, principalmente em idade pré-escolar e do primeiro ciclo, sugerimos algumas apps móveis para Android didáticas. Desta forma, ao seu lado e com o seu acompanhamento, poderão desfrutar da tecnologia e aprender ao mesmo tempo.

5 Apps Android didáticas para ocupar as crianças em dias de isolamento

Jogos do Bebé – Para crianças de 2,3,4 anos

Esta aplicação é dedicada a crianças dos 2 aos 4 anos e inclui 15 jogos educativos que os ajudarão a aprender e melhorar as habilidades.

Os jogos pré-escolares proporcionam um tempo de aprendizagem interativa aos mais pequenos, focando-se nas cores, formas geométricas, lógica, entre outras.

Homepage: Bebi Family Games

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

Rotina Divertida

Manter rotinas nestes dias poderá ser um verdadeiro desafio, mas são essenciais. Com esta aplicação, as crianças poderão saber o que têm programado para o dia e desempenhar as tarefas que vão surgindo. Esta app poderá oferecer às crianças mais autonomia e sentido de responsabilidade. Depois, ao completarem as tarefas poderão dizer como se estão a sentir ao longo do dia, o que ajudará os pais a perceber quais as atividades que mais os estimulam.

Homepage: Phaneronsoft

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,3 Estrelas

Timmy’s First Words in English

Uma das muitas apps que a British Council oferece é dedicada aos mais pequenos que começam a aprender as primeiras palavras em inglês. Além de ensinar números, cores, alimentos, animais e objetos, ainda inclui alguns jogos para que possam melhorar a oralidade, habilidades motoras e de memória.

Homepage: British Council

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,4 Estrelas

Montessori Preschool- Jardim de infância

Para as crianças que estão a aprender as primeiras letras e números esta é uma app bastante completa, baseada no método de ensino Montessori. No entanto, apesar de não ser gratuita, disponibiliza uma versão trial durante 7 dias.

Homepage: EDOKI ACADEMY

Preço: 6,99 € / mês; 59,99 € / ano

Pontuação: 4,3 Estrelas

Neste dia. Calendário histórico

Por fim, “Neste dia. Calendário histórico” é uma app bastante boa para as crianças mais curiosas. Todos os dias poderão juntos descobrir um evento histórico, saber quem nasceu, o que se celebra pelo mundo. Depois disso, poderão, por exemplo, escrever a vossa própria história do dia.

Homepage: vodnouho

Preço: Gratuito

Pontuação: 4,6 Estrelas

