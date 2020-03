Tesla Model Y traz uma bomba… que ninguém contava!

A Tesla começou há poucos dias a entregar o seu novo Model Y. Se bem nos lembramos, este é um carro com muita tecnologia inovadora dentro da marca, a começar pela quantidade de cabos, este carro tem 93% menos cabos que Model 3. Sim, estamos a falar em menos quilómetros de cabo. Mas há mais novidades, principalmente uma que foi agora descoberta.

Segundo o que foi descoberto no manual do novo elétrico, o Model Y traz uma bomba de calor. E pode fazer toda a diferença.

Tesla Model Y traz uma “bomba” inesperada

O último veículo totalmente elétrico da empresa, que começou a ser enviado este mês, vem com uma bomba de calor que ninguém “havia pensado nisso”. A nova funcionalidade, descoberta no manual pela Roadshow Monday, ajudará a mover o calor das áreas quentes do carro para outras peças mais frias. É a primeira vez que tal característica aparece num veículo Tesla.

Esta funcionalidade pode revelar-se numa importante estratégia, particularmente nos meses de inverno, à medida que as temperaturas descem. Os veículos elétricos são particularmente suscetíveis ao tempo frio: um estudo de 2015 descobriu que o alcance de um Model S em temperaturas baixas pode cair até 25%.

Um estudo de fevereiro de 2019 da Consumer Reports colocou este valor ainda mais alto: o Model 3 da Tesla atingiu quase metade da performance anunciada, enquanto o Leaf da Nissan perdeu mais de metade do seu alcance.

O alcance dos carros elétricos cai por duas razões principais. A primeira é que os eletrólitos da bateria não se comportam bem sob temperaturas frias, preferindo estar entre os 15 e os 25°C. Quando a temperatura cai substancialmente, a tecnologia torna-se mais lenta. A segunda razão é mais simples: quando está frio, os ocupantes tendem a aumentar o calor. Isso exige energia extra do veículo, e não pode depender de um motor quente para funcionar como fonte de calor.

Bomba de calor pode resolver estes dois problemas

A bomba de calor pode ajudar a mitigar de facto estes problemas. O manual de Tesla explica que ela faz parte do sistema de aquecimento, ventilação e ar condicionado, também conhecido como HVAC. Não está claro onde irá esta bomba captar o calor nos Tesla. Contudo, o manual coloca a bomba perto do motor dianteiro.

O Modelo Y é um carro elétrico que já tem um bom alcance. O modelo Long Range, que custa em Portugal 65 mil euros, tem autonomia para 505 km. O modelo Performance, que custa 71 mil euros, permite uma autonomia de 480 km. Contudo, como nalguns mercados está disponível, esta autonomia cai para 450 km com um pacote adicional de desempenho.

Conforme podemos ver no site do fabricante, prevê-se que a produção da gama Standard comece no início de 2022, este deverá ter um preço a rondar os 58 mil euros e terá uma autonomia de cerca de 380 km.

Model Y pode ainda dar mais

São vários os exemplos que nos dão conta do esforço da Tesla em conseguir tirar mais destes carros elétricos. A empresa tem procurado aumentar a oferta de bateria. O Model S, um sedan de preço premium, está próximo dos 600 quilómetros na versão Performance, carro que custa mais de 100 mil euros.

Além destes já no mercado, Elon Musk deu a conhecer o Cybertruck. Segundo as informações correntes, esta Pick-Up estará programada chegar às estradas no final de 2021. Os dados apresentados referem ter uma autonomia acima dos 800 km, na versão topo de gama.

Apesar de ter já grandes máquinas no mercado, a empresa guarda ainda a sua joia. O Tesla Roadster de segunda geração também está preparado para alcançar cerca de 1000 km, quando for lançado. Portanto, há claramente um esforço para as baterias darem mais, com melhores tecnologias auxiliares. É aqui que esta bomba pode também fazer a diferença.

Não é a primeira vez que Tesla faz ajustes de aquecimento para extrair mais energia da bateria. Quando revelou os supercarregadores de terceira geração em março de 2019, surgiu nos carros uma atualização de software que aqueceria preventivamente a bateria quando ela se aproximava de um ponto de carga. A empresa afirma que isso pode reduzir os tempos de carregamento em até 50%.

Assim, não está claro o quanto os ajustes relativos à bateria nos Tesla podem aumentar o alcance. Contudo, estas pequenas modificações e melhoramentos são igualmente benéficos para ajudar no marketing dos carros elétricos e da sua autonomia.