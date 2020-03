O Netflix é hoje um dos grandes aliados para passar tempos mortos ou para acompanhar as grandes novidades no mundo das séries e dos filmes.

Se é daqueles que gosta de partilhar com amigos a sua visualização e de comentar o decorrer da história, não pode perder o Netflix Party.

O Netflix é um dos serviços de streaming de vídeo mais utilizado da atualidade. Com uma longa biblioteca de filmes e séries disponíveis, assim como as novidades que são lançadas recorrentemente, estão prometidas várias horas de diversão.

Para muitos, o momento de estreia de um episódio da sua série favorito ou a visualização de filmes conjunta com amigos é um dos pontos altos da sua experiência. Se é daqueles que gosta de partilhar e comentar o que está a ver, temos a solução certa para si.

Netflix Party – Uma app para partilhar séries e filmes com amigos

O Netflix Party é uma função não oficial que lhe permite ver os conteúdos do Netflix sincronizado com os seus amigos. Assim, todos podem ver o mesmo filme ou série ao mesmo tempo, independentemente da localização de cada um. Além disso, esta ferramenta adiciona ainda um chat que lhe permite comentar com os seus amigos em tempo real o desenrolar da história, além de se manter entre episódios da mesma série.

Não sendo uma função oficial, para a usar terá de ter instalado o Google Chrome e terá de instalar a extensão Netflix Party. Depois disso, é só carregar no ícone desta plataforma, escolher a opção Party e inserir o URL a partilhar com os seus amigos.

Assim, com o Netflix Party pode elevar a experiência de visualização conjunta de séries ou filmes sem necessitar de estar no mesmo local. Combine já com os seus amigos maratonas dos grandes clássicos e troque impressões em tempo real sobre a evolução da história.