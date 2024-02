Avast multada em 16,5 milhões de dólares por guardar e vender informações dos clientes

A segurança é um dos aspetos que os utilizadores mais procuram atualmente nos equipamentos e nos serviços informáticos, mas nem sempre tudo corre como esperado... Recentemente a empresa de antivírus Avast foi multada em 16,5 milhões de dólares por ter armazenado e vendido as informações dos clientes.

Armazenamento e venda de dados custa milhões à Avast

De acordo com as recentes notícias, a Avast está envolvida numa polémica recente, uma vez que foi multada em 16,5 milhões de dólares por ter armazenado e vendido informações dos seus clientes. Tal como avança a FTC (Federal Trade Commission), a conhecida empresa de segurança, muito devido aos seus serviços de antivírus gratuitos, já estava a ser investigada e foi agora condenada por práticas ilegais relacionadas com a recolha e venda dos dados dos utilizadores, sendo que estes desconheciam essas mesmas práticas.

Assim sendo, é referido que os donos das informações não foram informados nem deram consentimento para essas transferências de dados e, por conseguinte, a FTC reagiu à situação e multou agora a Avast. Segundo a queixa apresentada pela Federal Trade Commission, a empresa recolheu, entre 2014 e 2020, uma grande quantidade de informações dos browsers dos seus utilizadores, uma prática proibida, a não ser em situações claramente especificadas na contratação de serviços de instalação do respetivo software, mesmo nos gratuitos.

De forma resumida, as informações dos utilizadores foram reconhidas através do antivírus da Avast, o qual permitiu a instalação de uma extensão no browser que, alegadamente, pretendia sobretudo oferecer uma maior segurança através de serviços adicionais como um bloqueador de publicidade. No entanto, essas mesmas informações foram então armazenadas, numa primeira fase, sendo depois vendidas a mais de 100 empresas, sem o consentimento dos seus donos.

Entre as informações recolhidas e vendidas encontram-se dados sensíveis, como crenças crenças religiosas, problemas de saúde, opiniões políticas, localizações e também situações financeiras.

Jess Monney, porta-voz da Avast, disse que "a empresa está comprometida com a sua missão de proteger a vida digital das pessoas" e acrescenta que, embora a empresa não concorde com as acusações da FTC, está disposta a resolver este problema e a continuar a servir os seus milhões de clientes em todo o mundo.