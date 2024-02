O X, conhecido até há pouco como Twitter, tem-se reinventado e e apresentado muitas novidades. A rede social de Elon Musk quer ser uma verdadeira ferramenta para "tudo" e dar aos utilizadores as ferramentas que querem e precisam. Agora, o X traz para todos os utilizadores a possibilidade de fazer chamadas de áudio e vídeo.

O processo de renovação do X passa por dar a esta rede social um lote de ferramentas que até agora não estavam disponíveis para os utilizadores. Estas reforçam tudo o que está disponível e impedem os utilizadores de saírem para outras redes ou para outras apps que necessitam.

Um dos exemplos são as chamadas de áudio e vídeo que podem ser usadas no X. Estas estão limitadas aos utilizadores que usam uma subscrição Premium da rede de Elon Musk, até agora chamada Twitter Blue. Inicialmente foi uma oferta para a app do iOS, sendo depois aberto para o Android.

Agora, o Enrique Barragan, engenheiro da empresa, compartilhou a novidade na plataforma. O X está a lançar lentamente chamadas de áudio e vídeo para utilizadores que não pagam a assinatura premium da rede social de Elon Musk. Esta será em breve acessível a todos os que usam esta rede.

A página oficial de suporte do X para este recurso foi também atualizada. Tem agora descrito que todas as contas podem fazer e receber chamadas, embora ambas as partes devam ter entrado em contacto por mensagens diretas pelo menos uma vez. No passado, dizia apenas que "assinantes Premium podiam fazer chamadas de áudio e vídeo”.

Barragan revelou também que os utilizadores agora poderão receber chamadas de todos nas apps. As chamadas de áudio e vídeo foram ativadas automaticamente no menu Configurações das DMs, configurado para poderem receber apenas chamadas das pessoas que seguem.

Esta é uma excelente novidade do X e de Elon Musk. O homem forte desta rede social revelara que esta oferta seria aberta a todos quando estivesse madura. Esse momento parece ter chegado e está agora a poder ser usada por todos como uma verdadeira ferramenta de comunicação.